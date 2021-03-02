【靚媽keep fit】林芊妤用運動改變啤梨身形　Coffee自信體態更勝18歲【多圖】

▲ Coffee林芊妤成為第一個以粵語為主要語言突破100萬的香港個人YouTube頻道。

現年31歲的Coffee林芊妤為一孩之母，仍然身材Fit爆。Coffee林芊妤常會在個人Youtube頻道分享Keep Fit心得，令Coffee林芊妤成為第一個以粵語為主要語言突破100萬的香港個人YouTube頻道。

近日，Coffee林芊妤近享18歲舊照與現在的對比，實踐「自律自信的女人最美」。

▲ Coffee個人頻道突破100萬訂閱。（IG圖片）

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Coffee在IG分享自己18歲與31歲的對比照片，並配文：「還記得，上幾個月見到我細姑姐的時候，她跟我說了句話：『你真的用運動改變了自己身形』、『你令我相信運動的威力了』，那一刻的感受很大。」

▲ Coffee 18歲與31歲。（IG圖片）

靠運動改變身型

自稱啤梨身形的Coffee從前同樣經歷減肥瓶頸：「以前我真是典型的腰長腳短，還是標準的啤梨身形，而無論當時怎樣節食減肥也好，上身瘦削但雙腳依然短而壯，再加上臀部闊還有假外胯問題，看起來是完完全全的5:5身。」

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透過運動，Coffee改變了自己的身形：「但這些年我堅持瑜伽健身跑步爬山，也完全沒有在節食，慢慢將運動融入了生活，然後驚訝的發現，身形比例的確一直慢慢變好。」

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Coffee認為心態也有改變：「然而不單只是外在，連我的心態也慢慢變得健康，透過我這真實的例子，希望能鼓勵你們有更大的信心。」

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Coffee用自身的經驗，向大家證明可以用後天努力變美：「我們就算不是天生美女，但也能夠令自己變得越來越美，不要讓借口和懶惰拖累自己，行動力upupup!!!」

最後Coffee勉勵同路人：「讓過去的自己，給予現在的自己熱烈掌聲，在這裏和大家約定好，一定要跟你們美到110歲，愛自己的過去，增值自己的未來。」

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