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【墳場打卡】港女墓地坐墓碑前擺pose打卡　先人墓碑資料被一覽無遺

休閒消費 11:39 2021/03/02

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港女墓地坐墓碑前擺pose打卡，先人墓碑資料被一覽無遺。

不少人對墳場望而生畏，但近日有網民發現，有人於墳場擺甫士拍攝造型照，行為令人側目，亦引來其他網民批評此舉欠缺尊重。

有網民3月1日於連登討論區上以發文，指在社交平台Instagram，發現有帳號分享一系列在墳場拍攝的照片，從相片可見，一名擁有一頭藍髮、濃妝艷抹的女子，在墳場內不同位置擺甫士拍照，只見她踐踏墓地，甚至坐在墳前，倚靠著墓碑，有照片更展示了先人的姓名。行為令人咋舌，網民亦不禁在貼文批評：

出曬人地啲名同相，又撳又踩，仲坐埋落去，連基本尊重都唔識仲學人玩藝術！

    點擊圖片放大
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貼文引起熱議，不少人斥責港女的行為不恰當，欠缺對先人的尊重，「如果個女仔唔係先人家屬，無取得同意就喺人哋墳頭影，係極度唔尊重先人家屬，傷害到佢哋」、「坐着人哋個墳頭」、「出曬人地嘅名同相都好唔尊重」。

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責任編輯：羅嘉欣

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