【職場新人】老闆抱怨難跟年輕下屬相處 自把自為不守時「無所謂」態度

▲ 老闆抱怨難以跟年輕下屬相處。

最近有兩位老闆好友不約而同，跟我分享聘用私人助理的故事。

「海寧，現在做老闆真的不易。我覺得自己愈來愈無法摸清年輕一代的想法，有時也不知道該如何跟他們相處。」老闆D君歎道。

「你知道嗎？我很願意聘用年輕人，希望他們有一份職業，可以向着目標奮發。但不少年輕人抱着一種『無問題』、『無所謂』、『有咩咁大不了』的態度來工作，真是令人頭痛。」D君大吐苦水。

為D君工作了8年的私人助理因為移民而辭職，於是D君聘用了友人剛大學畢業的兒子，可是這位男生太過自作主張，在許多事情上沒有得到老闆的同意，便自把自為。

舉例，D君的女兒要從外國回港，這位私人助理沒向老闆請示，便買了機票。

「為甚麼你替我的女兒購買午夜起飛的機票？」D君問他。

「午夜起飛的機票較中午起飛的便宜2,000元啊！」

「為何你在預訂機票前，不問問我的意見呢？」

「你事前沒說明，況且我替你省下2,000元，你不欣賞嗎？午夜起飛沒甚麼問題呀！年輕人都不會介意，反正上機後不是看電影或打機，便是睡覺。」

另一位老闆朋友訴苦，他本人非常守時，但公司的年輕員工卻沒有守時的概念。

「遲到15分鐘，好平常啫，最多我遲番15分鐘放工囉！」

「老闆，我準時返工，唔代表我係好員工；其他公司都容許員工遲到少少啦！」

「守時是員工的基本要求，一個月遲到三次者，將收公司警告信。」吾友為整頓公司文化，當真言出必行出警告信。

「遲到少少有咩咁大不了呀？」有年輕員工收警告信後，當日便辭職。



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全文刊於《經濟日報》，原題為「有咩咁大不了」