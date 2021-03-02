【台灣新事】宜蘭最新溫泉酒店　了了礁溪絕美打卡設計爆紅

▲ 了了 礁溪被不規則的圓弧形竹棚包圍，相當IG-able。（相片來源：官方網站）

台灣的溫泉酒店絕不比日本遜色，宜蘭礁溪最新開幕的「了了礁溪」溫泉旅宿，經過五年籌建，於今年2月正式試業，極具話題性。整間旅館充滿設計感，以樹洞作為靈感，不規則的圓弧形竹圍外型，充滿禪意氣息。

旅館共有31間房間，分成「森林」、「大地」、「溪流」、「平原」、「山丘」、「微風」、「日出」7種房型，引入很多自然的隱喻設計元素。如「森林」面對溫泉公園，風景開揚舒適；「大地」更設有獨立房間「樹洞」，為旅客提供一個自處的療癒空間，充滿特色。每間客房均設有私人溫泉，很有私隱度。

▲ 日出房只有一間，設有戶外泳池。（相片來源：官方網站）

旅館的Habitat餐廳，外型如洞穴般半開放式空間，落地玻璃引入自然光。採用宜蘭當地食材入饌，結合中西的烹調料理手法，設計出季節限定菜單。館內還有一個藝廊空間「Sunis」，每季都會邀請藝術家進駐策展，亦會舉行各種活動與課程。

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房價每間不同，最便宜的溪流房每晚由8,800台幣（約2,450港元）起。不過因為話題性十足，首兩個月預約已全數爆滿。期望疫情過後，正式開關後能親身飛到台灣入住。

了了 礁溪

地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路70巷30號

電話：+86-3-987-1111

記者：張頌婷