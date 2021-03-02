【無牌酒吧】警方搗破2間工廈無牌酒吧拘7人　97涉違反限聚令遭票控

▲ 警方突擊搜查觀塘道及爵祿街的工業大廈。（警方提供）

警方觀塘及黃大仙警區人員聯同機動部隊一連兩日（2月27及28日）展開代號「勇爵」的打擊三合會罪案行動，突擊搜查觀塘道及爵祿街的工業大廈，搗破兩間懷疑由三合會操控的無牌酒吧，並採取嚴厲執法行動，提醒市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，警方發現兩間涉案的無牌樓上酒吧內分別有46人及51人聚集消遣，違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），即時向該97人發出定額罰款通知書，並以涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」等罪名將他們拘捕。

同時7名負責人及職員，年齡介乎15至42歲，亦因涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警方將會向他們作出檢控。根據《應課稅品條例》(第109章)第17(3B)條的規定，未領有酒牌的人士售賣酒類飲品，最高可處罰款100萬元及監禁2年。

警方將會繼續採取情報主導的策略，打擊各種三合會犯罪活動及其收入來源。此外，警方亦呼籲市民切勿光顧違反防疫措施、違法營業的娛樂場所。

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責任編輯：陳子謙