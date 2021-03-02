【抗癌鬥士】單親男生血癌復發眾籌試新療法　短短一日獲善心人捐達30萬

▲ 單親男生血癌復發眾籌試新療法，短短一日獲善心人捐達30萬。

中華聖潔會靈風中學22歲校友梁碩銘，日前透過學校Facebook專頁講述自己患上血癌，並不幸在去年11月復發的經歷。碩銘指，自己曾先後接受標靶藥物治療及化療都無效，希望能籌得300萬元嘗試新型細胞療法CAR-T。碩銘的經歷被廣傳後，短短一天已籌得30萬元，他感謝善心人士的捐款，並指大家的慰問令他到溫暖。

梁碩銘昨日再透過「中華聖潔會靈風中學校友會」Facebook專頁更新近況，他感謝有心人士的捐款：

當中有好多朋友及熱心人對我表達慰問，令我感覺到前所未有的溫暖。

他表示，原本用payme作捐款方法，但不知道原來每年收款上限是30萬，又指多得各位熱心人士在短短一日時間，捐款已到達了30萬，因此他再留下其他捐款方法，並再次感謝各位熱心人士捐款，同時也歡迎隨時聯絡他，了解更多關於他的情況，希望他的分享能幫助大家了解更多有關血癌的資訊。

骨髓含大量癌細胞化療標靶藥均無效

梁碩銘在19歲首次發現患上血癌，不幸在去年11月復發，需立即住院接受治療，暫停學業。血癌復發後，他本來計劃接受化療，但效果未能達到預期，於是接受標靶藥物治療。不過，用藥後再抽取骨髓，發現骨髓內有更大部份是癌細胞，即標靶藥物未能控制病變，暫時不能進行骨髓移植。

醫生建議他可考慮使用一種新型的細胞療法CAR-T，但CAR-T藥費昂貴，未納入醫管局藥物名冊，需自費約300萬港元。梁碩銘表示，由於自己在單親家庭長大，父親因疫情現時已失業，沒有能力承擔高昂的治療費用。

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責任編輯：羅嘉欣