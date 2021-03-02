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【姜B加持】韓國人氣展覽人生照相館登陸香港3月底邀姜濤剪綵　30個專業拍攝場景必成打卡熱點【內附詳情】

休閒消費 12:09 2021/03/02

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韓國人氣展覽「人生照相館」首度衝出韓國，第一站會登陸香港，預告姜濤將擔任開幕嘉賓，大家要快撲飛了！

在韓潮的帶領下，就連韓國的攝影也大受歡迎，不少人都愛飛到韓國拍攝婚紗照及證件照。韓國超高人氣展覽「人生照相館」自2016年起舉辦，已在國內巡迴超過20次，今次首度衝出韓國，第一站會登陸香港，預告姜濤將擔任開幕嘉賓，大家要快撲飛了！

「人生照」是韓國流行的用詞，意指「人生中最美、最值得留念的照片」，這個「人生照相館」展覽意念就是希望可以讓參加者留下最美的一刻。

一共30個的拍攝場景，讓大家與閏密及情人可以瘋狂打卡。（網上圖片）

「人生照相館」展覽自2016年起舉辦，已在韓國國內12城市巡迴展出超過20場，每次都吸引大量當地國民及海外遊客前往朝聖。今次香港的展覽是首度在韓國以外的地方舉行，「人生照相館 香港站」選址九龍灣，於4月1至6月9日限定展出。

人氣偶像姜濤將擔任3月31日的開幕嘉賓。（網上圖片）

展覽主打自助式攝影概念，但場內將引入影樓式專業照明以及燈光，並配以色彩及音樂等元素，再結合韓國藝術文化，打造成一個個專業的攝影棚。為迎合香港站的特色，展覽更加入了從未公開的東洋文化及香港歷史限定場景。

一共30個的拍攝場景，包括以花海搭建成的淒美浪漫「花樣年華」、以工業和金屬物料塑造的「未來狂想曲」、以大量羽毛隨風飄散為主題的「甜睡蜜語」、以巨型大光燈點綴昏暗空間的「月下漫步」等，讓大家與閏密及情人可以瘋狂打卡。

「人生照相館香港站」將於3月31日開幕禮，當日大會邀請了人氣偶像姜濤擔任開幕嘉賓，姜濤亦會為大家演出互動，凡於指定期間內購買早鳥優惠門票，即有機會參與展覽開幕禮，詳情可瀏覽官方網頁

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「人生照相館 香港站」 

日期：1/4-9/6（4月12、26日；5月10、24日；6月7日休館） 

時間：11am-830pm 

地點：九龍灣常悅道18號富通中心 1/F PORTAL 6311（宏遠街入口）

售票日期︰早鳥八五折優惠（即日起至3月14日，每時段50張，合共16,250張）

正價門票：3月15日起發售

票價︰星期一至五︰（12 歲以上標準門票）原價$175；（3-12歲/全日制學生/65歲以上長者/持有「殘疾人士登記證」人士特惠票）原價$158

週六、日及公眾假期：（12 歲以上標準門票）原價$195；（3-12歲/全日制學生/65歲以上長者/持有「殘疾人士登記證」人士特惠票）原價：$175

記者︰Maria

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