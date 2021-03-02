【夫妻放閃】吳若希3歲囡囡拍出攝影神作　Jinny嘲諷老公技巧差：非常醜【有片】

▲ 吳若希（Jinny）公審老公Alex，指他的攝影技術比3歲囡囡淼淼更差。

吳若希（Jinny）近日於網上分享3歲囡囡淼淼的最新作品，並藉此諷刺老公Alex之前為她所拍的照片，指老公的攝影技術很差。

吳若希近日開了YouTube Channel，並發布一條紀念與老公一起Staycation的影片，公開放閃！

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Jinny早前與老公一同到酒店Staycation慶祝情人節，她說：

新年工人放曬假，湊小朋友辛苦咗咁多日，終於可以唞下~

去唔到旅行，何生就帶我去酒店Staycation！

享受5星級Conrad港麗酒店，一次過食足豐富四餐

59樓行政貴賓廊望住海景食Afternoon Tea，户外池畔酒吧Happy Hour，仲有in-room晚餐同早餐~

Staycation二人世界完，放鬆曬! 🤣

希望大家會鍾意我今次嘅Vlog，歡迎大家留言話我知，你地想睇嘅內容或題材啊！

影片中，Jinny著老公Alex為她拍照留念，不過似乎Alex的攝影技術未能令Jinny滿意，被她於片中公審。

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▲ 囡囡拍出靚相。（取自IG）

Jinny日前再於社交平台貼出母子合照，但拍攝者並非Alex，而是出自3歲的囡囡淼淼，更獲Jinny大讚。她表示：

(我女女（囡囡）影ga呢張相！！！忍唔住貼堂🤭)

女女攝影技術已經叻過爸B啦~📸

平時搏豬一見到我就喊！

係淨係見到媽咪先喊～

喊到我都想喊～🥲

逼我抱佢，但佢又唔知自己重磅，抱到手都斷～

但，我搵到

#世界上最偉大既發明

擺入去，搖兩下，即訓！

#感謝主 感謝 #4momshk #mamaroo

#感謝搏啜 @babycentralhk

網民大讚Jinny囡囡攝影技巧高，又指Jinny指囡囡的靚相，暗諷老公攝影技巧差，曲線踩低老公！

同場加映：尹詩沛專訪