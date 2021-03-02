【夫妻放閃】吳若希3歲囡囡拍出攝影神作 Jinny嘲諷老公技巧差：非常醜【有片】
吳若希（Jinny）近日於網上分享3歲囡囡淼淼的最新作品，並藉此諷刺老公Alex之前為她所拍的照片，指老公的攝影技術很差。
吳若希近日開了YouTube Channel，並發布一條紀念與老公一起Staycation的影片，公開放閃！
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Jinny早前與老公一同到酒店Staycation慶祝情人節，她說：
新年工人放曬假，湊小朋友辛苦咗咁多日，終於可以唞下~
去唔到旅行，何生就帶我去酒店Staycation！
享受5星級Conrad港麗酒店，一次過食足豐富四餐
59樓行政貴賓廊望住海景食Afternoon Tea，户外池畔酒吧Happy Hour，仲有in-room晚餐同早餐~
Staycation二人世界完，放鬆曬! 🤣
希望大家會鍾意我今次嘅Vlog，歡迎大家留言話我知，你地想睇嘅內容或題材啊！
影片中，Jinny著老公Alex為她拍照留念，不過似乎Alex的攝影技術未能令Jinny滿意，被她於片中公審。
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Jinny日前再於社交平台貼出母子合照，但拍攝者並非Alex，而是出自3歲的囡囡淼淼，更獲Jinny大讚。她表示：
(我女女（囡囡）影ga呢張相！！！忍唔住貼堂🤭)
女女攝影技術已經叻過爸B啦~📸
平時搏豬一見到我就喊！
係淨係見到媽咪先喊～
喊到我都想喊～🥲
逼我抱佢，但佢又唔知自己重磅，抱到手都斷～
但，我搵到
#世界上最偉大既發明
擺入去，搖兩下，即訓！
#感謝主 感謝 #4momshk #mamaroo
#感謝搏啜 @babycentralhk
網民大讚Jinny囡囡攝影技巧高，又指Jinny指囡囡的靚相，暗諷老公攝影技巧差，曲線踩低老公！
同場加映：尹詩沛專訪
撰文 : TOPick柴犬出動