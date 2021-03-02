【安心出行】當局通知K11 MUSEA逾200名顧客　薛永恒建議港鐵等交通工具用安心出行

▲ 薛永恒建議港鐵等交通工具用安心出行。

政府昨早再開放系統讓市民預約接種疫苗，創新及科技局局長薛永恒（2日）在港台節目表示，一開始已有約10萬市民進入網站，由於政府已預計會有大量人同時嘗試預約，因此準備了排隊系統，預約系統最初每分鐘可容納250人，其後調整至每分鐘1300人。

他比喻各接種中心為百貨公司貨架，指如果大量人同時在貨架上取貨，會造成混亂，認為排隊可使過程更有序，指市民在等待進入網站時，「係屋企可以做家務，係公司可以做住工作等」。 另外，市民明早可預約接種「復必泰疫苗」，薛永恒認為可能會有大批市民上網預約，希望大家可以耐心等候。

一按即看29間疫苗的接種中心：

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薛永恒又表示，因應K11 MUSEA名潮食館感染群組的情況，當局擴大「安心出行」應用程式的通知範圍，除了在有關時段到過名潮食館的市民，亦有通知到訪過商場內其餘有出示二維碼的商店顧客，他強調有關情況是特別安排，如要加入向須強制檢測人士發通知的功能，可能要一至兩星期後才可做到。

▲ 薛永恒表示，政府已預計會有大量人同時嘗試預約，因此準備了排隊系統。（資料圖片）

他又說，現時超過311萬人已下載安心出行，他感謝市民的支持，提醒市民進入處所時要掃瞄二維碼，亦呼籲未下載應用程式的人盡早安裝。對於有聽眾反映，同過一個商場6日後才收到感染風險通知，薛永恒解釋，要有感染他人風險的確診者到過該處所，當局才會發出通知。薛永恒又說，致力推動包括港鐵在內的交通工具張貼安心出行二維碼，當局亦隨時準備好為有關營辦商提供二維碼。

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記者：黃悅晴