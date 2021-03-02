【出軌丈夫】懷胎8個月準港媽揭丈夫出軌　被趕離家：佢話唔想再見到我

▲ 懷孕8個月準港媽揭丈夫出軌，更遭趕出家門。

迎接新生命本是快樂的事，一名準媽媽卻在養胎期間大受打擊。該名準媽媽日前在網上討論區「親子王國」發文，指自己懷孕8個月，最近發現丈夫搭上女同事，兩人關係轉差，丈夫更叫她「唔好返嚟」，指不想再見到她。

樓主在文中指出，自己與丈夫結婚3年，去年懷孕，兩人都十分期待女兒出生。可是丈夫去年11月開始工作忙碌，經常在外留宿，夫婦關係轉差。後來樓主揭發丈夫搭上女同事，指他每晚放工後都會送同事回家，有時候更在對方家待了9小時，

佢話無時間陪我，根本係唔再愛我。

及後樓主更遭趕離家，丈夫叫她「唔好返嚟」，指不想再見到她。樓主指自己心淡，「已經唔想再挽回，我覺得自己好卑微，好想離開」，詢問網民如何在離婚之後爭取更多贍養費。

不少網民同情樓主遭遇，勸樓主先安心養胎，待女兒出生後再計劃離婚。

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責任編輯︰王明芳