【無品顧客】超市購物被勸戴上口罩　女子不忿當場除下內褲套頭：咁你開心未？

▲ 女子沒戴口罩被勸阻，當場除內褲套頭當口罩。

全球新冠肺炎疫情持續，出門戴口罩防疫已成生活習慣。不過近日南非一名女子在超市購物時沒有戴口罩被勸阻，竟然選擇當場除內褲當口罩套在臉上，引人側目。

網上瘋傳該名女子影片，事發於南非一間「Pick n Pay」的超市。當時一名身穿連身裙的女子購物後打算到櫃檯付款，不過排隊時被職員發現沒有戴口罩，於是被要求戴上口罩。

不過該名女子感到不忿，並選擇當場彎腰，伸手進裙內並脫下內褲，然後將內褲套在頭上，遮蓋鼻口並大聲叫罵：「這樣你高興了嗎？」，更一度向職員舉起大拇指。

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而旁人見到女士的行為都感到無奈又好笑，網民紛紛批評該女子無理取鬧：

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責任編輯：羅嘉欣