【疫苗接種】私家診所今日起接種科興疫苗　有診所收到約160人預約料4日用完80劑疫苗

▲ 市民可以自己選擇參與疫苗接種計劃的私家醫生及診所，直接與私家醫生及診所預約接種。

新冠疫苗接種計劃日前展開，私家診所最快今日起可為優先群組的市民注射疫苗。有私家醫生（2日）向TOPick指，由疫苗計劃開始至今已有約160人預約，又料每日可為20人接種疫苗，預計80劑疫苗最快4日「打完」。

優先接種疫苗的5個組別：

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▲ 家庭醫學專科醫生朱偉星。（資料圖片）

家庭醫學專科醫生朱偉星訂了80劑疫苗，疫苗今早送到診所，料最快下午可以開始為數名市民接種。他指出由上周疫苗接種計劃開始至今，已收到約160人預約，多數為長者，初步估計每日可為約20人接種，料80劑疫苗會在4日內用完。他稱，因診所的地方不大，需分開病人和接種者，故會要求病人在預約時間前來。

他又指，曾聽聞醫生朋友表示，當在接種約30針後才可以再訂針，惟每次再訂的劑量未知是40劑還是80劑，他本人會選擇在接種40針後再向政府訂購。

至於接種的程序，他表示已預約的市民會先在診所時閱讀一些有關新冠疫苗的資料及小冊子等，其後會檢查病人的情況是否適合接種，並簽署同意書，再入診室打針。打針前，醫生會再詢問接種者的情況，以確保其適合接種才會開始打針，隨後會在診所列印其接種證書，並安排他們在診所的等候位置休息30分鐘，如無任何不適即可以離開，整個流程約45至60分鐘。

他又提到，當局並無連同有關新冠疫苗的資料的單張或小冊子隨疫苗送到診所，故需自行列印予病人，現時私家醫生為市民接種疫苗會獲發每劑疫苗80元的資助，他坦言參與計劃主要為公益，沒有賺錢。

五類人士不宜接種：

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家庭醫生陳念德兩間診所亦各獲發40劑疫苗，昨日開始開放預約，分別有30多名市民預約，多數為長者，預料3、4日可全數接種。他又指，今日早上已為約5名長者接種疫苗，沒有人在接種後感到不適，過程亦十分順暢。他表示會在將近接種完前再訂針，惟未知會否再有針供私家醫生。

家庭醫生關嘉美亦訂了80劑疫苗，疫苗昨日下午已抵達診所，料最快下午可以開始為市民接種。她指出由於今日為首日為病人接種新冠疫苗，有關系統仍要嘗試運作，原本料今日可為30至40人已預約，主要為長者，但由於流程未熟悉，或只可為一半人接種，又指暫未能預料80劑疫苗會何時用完。

兒科專科醫生劉成志指，自己聯同數名醫生合共訂購了約200劑疫苗，惟截至早上10時仍未送貨，料今日內會送貨。他指出，由於自己主要病人以兒科為主，故查詢或預約打針的人不多，只有約10至20人。他又指，若診所有市民前來打針，屆時會將有關人士分流。

網上預約接種新冠疫苗步驟：

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衞生署3月1日起向透過「疫苗資助計劃」，參與疫苗接種的私家醫生和診所，發放第一批科興疫苗，預計今日（2日）起可以開始為市民接種。有關已預訂疫苗的私家醫生和診所名單，已上載疫苗接種計劃的專題網頁。市民可以自己選擇參與疫苗接種計劃的私家醫生及診所，直接與私家醫生及診所預約接種，無需透過專為接種中心及公營診所而設的政府網上預約系統預約。



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記者：郭詩詩