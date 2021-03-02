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【明星豪宅】Ball后薛芷倫赤柱億元豪宅宴客　與麥大力私人K房唱歌

娛樂 12:55 2021/03/02

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薛芷倫元宵節以Omakase宴客，赤柱億萬獨立屋擁私人K房。

名媛薛芷倫（Fanny）居於價值上億的赤柱獨立屋豪宅，日前趁著元宵佳節，特地邀請麥大力、馬浚偉、盛品儒及太太蔡一鳳等一班朋友到家中大歎名廚上門炮製的日本菜Omakase（廚師發辦）。

薛芷倫事後把照片和影片發放到社交網站，並把豪宅內部的更多範圍曝光。

【豪宅曝光】豪裝赤柱過億獨立屋作生日禮物　名媛薛芷倫親自設計花兩年裝修【多圖】

極具氣派的客廳。（instagram圖片）

麥大力與薛芷倫夠老友

有「Ball后」之稱的薛芷倫（Fanny）素來好客喜歡熱鬧，於日前的元宵節請來好友馬浚偉、盛品儒及太太蔡一鳳等到家中開餐，更邀名廚上門炮製高級日本菜Omakase，見當中食材名貴，金箔壽司極具氣派。

賓客當中最驚喜的一員，要數前機師麥大力，照片中與Fanny非常親密，貼身又貼頭，看來二人關係匪淺。

照片中Fanny留言寫道：「家宴，元宵節快樂！Omakase home dinner on lovely Chinese Valentine’s Festival. Thank you all for making it a special night to remember.」

【女人當自強】薛芷倫少女時代照曝光　化療致走樣受盡人情冷暖：我相信自己

薛芷倫與麥大力。（instagram圖片）

豪宅設私人K房

大合照中把之前鮮少曝光的Fanny獨立屋豪華客廳展示人前，客廳設計以淡金色作主調，配上歐陸風格的沙發、壁爐和吊燈。

在晚宴過後，Fanny邀請眾人移步到豪宅內的私人K房，就算在疫情下也不怕無K唱。

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一人獨居豪宅

穿上粉紅色貼身旗袍的Fanny與馬浚偉合唱《無言的結局》，其實之前她宣佈豪宅裝修完工時，曾經公開過私人K房的照片，早前聖誕節留家渡過的她，亦曾公開過她的超浮誇全粉紅色的「芭比衣帽間」。

據悉Fanny現居於赤柱的富豪海灣，於2018年以9750萬成交，連稅高達1.12億。新居花費兩年時間裝修，大部份的設計均由Fanny一手包辦。她透露新居只得她一人獨住，空間大方便方招呼朋友上門聚會。

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抗癌鬥士接受化療

現年57歲的薛芷倫於22歲那年接手亡父的大筆遺產後，開始在時裝界發展，及後因緣際遇下投身娛樂圈，最為人所知的是於《倩女幽魂》中飾演小青一角。後來她嫁富商馬淸偉，婚後生下兩子一女，惜婚姻維持14年告終。

離婚後Fanny經常出入醫院，其容貌亦因而作出巨大變化，外界揣測她整容，後來Fanny接受訪問時解釋當年因患癌而接受了化療，樣貌因為化療和注射了大量類固醇而被影響。

同場加映：陳豪訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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