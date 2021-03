【明星豪宅】Ball后薛芷倫赤柱億元豪宅宴客　與麥大力私人K房唱歌

▲ 薛芷倫元宵節以Omakase宴客,赤柱億萬獨立屋擁私人K房。

名媛薛芷倫(Fanny)居於價值上億的赤柱獨立屋豪宅,日前趁著元宵佳節,特地邀請麥大力、馬浚偉、盛品儒及太太蔡一鳳等一班朋友到家中大歎名廚上門炮製的日本菜Omakase(廚師發辦)。

薛芷倫事後把照片和影片發放到社交網站,並把豪宅內部的更多範圍曝光。

▲ 極具氣派的客廳。(instagram圖片)

麥大力與薛芷倫夠老友

有「Ball后」之稱的薛芷倫(Fanny)素來好客喜歡熱鬧,於日前的元宵節請來好友馬浚偉、盛品儒及太太蔡一鳳等到家中開餐,更邀名廚上門炮製高級日本菜Omakase,見當中食材名貴,金箔壽司極具氣派。

賓客當中最驚喜的一員,要數前機師麥大力,照片中與Fanny非常親密,貼身又貼頭,看來二人關係匪淺。

照片中Fanny留言寫道:「家宴,元宵節快樂!Omakase home dinner on lovely Chinese Valentine’s Festival. Thank you all for making it a special night to remember.」

▲ 薛芷倫與麥大力。(instagram圖片)

豪宅設私人K房

大合照中把之前鮮少曝光的Fanny獨立屋豪華客廳展示人前,客廳設計以淡金色作主調,配上歐陸風格的沙發、壁爐和吊燈。

在晚宴過後,Fanny邀請眾人移步到豪宅內的私人K房,就算在疫情下也不怕無K唱。

一人獨居豪宅

穿上粉紅色貼身旗袍的Fanny與馬浚偉合唱《無言的結局》,其實之前她宣佈豪宅裝修完工時,曾經公開過私人K房的照片,早前聖誕節留家渡過的她,亦曾公開過她的超浮誇全粉紅色的「芭比衣帽間」。

據悉Fanny現居於赤柱的富豪海灣,於2018年以9750萬成交,連稅高達1.12億。新居花費兩年時間裝修,大部份的設計均由Fanny一手包辦。她透露新居只得她一人獨住,空間大方便方招呼朋友上門聚會。

抗癌鬥士接受化療

現年57歲的薛芷倫於22歲那年接手亡父的大筆遺產後,開始在時裝界發展,及後因緣際遇下投身娛樂圈,最為人所知的是於《倩女幽魂》中飾演小青一角。後來她嫁富商馬淸偉,婚後生下兩子一女,惜婚姻維持14年告終。

離婚後Fanny經常出入醫院,其容貌亦因而作出巨大變化,外界揣測她整容,後來Fanny接受訪問時解釋當年因患癌而接受了化療,樣貌因為化療和注射了大量類固醇而被影響。

