【白色情人節】牛魔推白色情人節6道菜套餐 有機會獲贈韓國人氣品牌belif護膚禮品【內附詳情】
休閒消費 12:47 2021/03/02
據說今年2月14日因疫情關係只有午市兩位堂食，但各大食店的情人節餐均Full Booking，踏入3月14日，正好又是日本及韓國人皆注重的白色情人節。所以快將來臨，於是日韓燒肉店Yakiniku More 牛魔，在3月份推出全新以牛為主題的「牛之盛宴」2人套餐，包括︰
*A4和牛沙朗刺身伴海膽，口感香軟的和牛刺身片配以味道濃郁的北海道海膽，令人一試難忘。
*煙熏蘋果木松露和牛他他，把牛肉他他放於透明瓶內，然後加入矜貴的松露片及蘋果木煙熏香氣密封，將香氣逼入牛肉之中，色香味俱全。
*A4野原燒，選用頂級和牛的西冷部分，伴以特製醬汁，風味獨特。
*A4三藏和牛拼盤，分別有牛肩肉、牛小排及西冷3個部位，各具滋味。
*黑松露和牛肉碎炒飯，最後以和牛肉碎加黑松露一起炒製的炒飯結尾，口感爽口飽足。
此外，還獲得人氣韓國品牌belif再次贊助，凡惠顧此「牛之盛宴」2人套餐均可獲贈品牌精選護膚禮品套裝，全是品牌的愛受歡迎皇牌產品，女士們必定愛不釋手！記得只限於3月13、14及15日，惠顧此晚市套餐，才可免費獲得。
「牛之盛宴」2人套餐
價錢：$1,100/2位，6道菜，需加一
供應期：即日至3月31日
地址︰尖沙咀棉登徑8號地下5-6號舖
電話︰2750 8800
記者：郭秀芳