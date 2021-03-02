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【白色情人節】牛魔推白色情人節6道菜套餐　有機會獲贈韓國人氣品牌belif護膚禮品【內附詳情】

休閒消費 12:47 2021/03/02

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白色情人節韓燒套餐，$1,100/2位。(餐廳提供)

據說今年2月14日因疫情關係只有午市兩位堂食，但各大食店的情人節餐均Full Booking，踏入3月14日，正好又是日本及韓國人皆注重的白色情人節。所以快將來臨，於是日韓燒肉店Yakiniku More 牛魔，在3月份推出全新以牛為主題的「牛之盛宴」2人套餐，包括︰

*A4和牛沙朗刺身伴海膽，口感香軟的和牛刺身片配以味道濃郁的北海道海膽，令人一試難忘。

*煙熏蘋果木松露和牛他他，把牛肉他他放於透明瓶內，然後加入矜貴的松露片及蘋果木煙熏香氣密封，將香氣逼入牛肉之中，色香味俱全。

煙熏蘋果木松露和牛他他。(餐廳提供)

*A4野原燒，選用頂級和牛的西冷部分，伴以特製醬汁，風味獨特。

*A4三藏和牛拼盤，分別有牛肩肉、牛小排及西冷3個部位，各具滋味。

*黑松露和牛肉碎炒飯，最後以和牛肉碎加黑松露一起炒製的炒飯結尾，口感爽口飽足。

此外，還獲得人氣韓國品牌belif再次贊助，凡惠顧此「牛之盛宴」2人套餐均可獲贈品牌精選護膚禮品套裝，全是品牌的愛受歡迎皇牌產品，女士們必定愛不釋手！記得只限於3月13、14及15日，惠顧此晚市套餐，才可免費獲得。

指定日子惠顧套餐，均可獲贈品牌精選護膚禮品套裝。(餐廳提供)

「牛之盛宴」2人套餐

價錢：$1,100/2位，6道菜，需加一

供應期：即日至3月31日

地址︰尖沙咀棉登徑8號地下5-6號舖

電話︰2750 8800

記者：郭秀芳

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