【最大債主】記帳每筆育兒開支連學費共160萬　孤寒媽要求女兒月繳一半人工「還債」

▲ 台灣一名媽媽由女兒出生起的所有開支都記帳，要求女兒長大後分期還款。

媽媽養兒要幾多錢？台灣一個媽媽就計算到，不用400萬。一名女網民自出生就欠下媽媽債款，她在網上發文表示，媽媽從小將養育她的每筆開支記帳，包括學費、補習費及買東西等鎖碎開支，令她共欠下約600萬台幣（約167萬港元），媽媽要求她長大後分期還款，現時她每月需上繳一半人工「還債」。

該名女網民在網上討論區《Dcard》發文表示，媽媽育有3子女，從小就把花在他們身上的每一筆開支記下來，從出生的保母費、學費、興趣班、英文補習、日常購物，以至旅行的機票、車費、門票等統統有記錄。女網民估計，單是自己「欠債」共約500多萬至600萬台幣（約167萬港元）。

從出生的保母費至旅行費都計

她又言，媽媽一直沒有給予零用錢，所以她從中三開始做兼職賺錢，但她不以為然，以為很多家庭也是如此。直到高中、大學時期，她開始有較多購物慾，加上想進修學習更多，媽媽二話不說就幫忙付錢，但同樣將開支記低。

▲ 女網民發帖文分享自己的「欠債」故事，後來有補充媽媽其實對她很關懷，她亦很愛媽媽。（Dcard圖片）

女網民見到朋友的父母都願意在他們身上花錢，不會每筆開支都斤斤計較，令她感到羨慕，也不禁懷疑自己，「是不是我媽親生的」？不過，她強調媽媽一直關心孩子，是否穿得暖、吃得飽，也讓他們上了很多興趣班、帶他們旅遊看世界。

所以我還是很愛她的！雖然她很愛錢，也沒有因為這樣就對我們很吝嗇，雖然最後還是記我帳上啦！

直到大學畢業出社會打工後，女網民每月都要拿出一半人工向媽媽「還債」，而媽媽會為他們設分期期限，每次在限期內攤還指定金額，至今她仍有幾十萬台幣未還清。女網民透露，自己的同事聽聞後全被嚇到，但她早已習慣，故好奇其他人的看法，發文了解網民意見。

網民︰媽媽養老費自行負責

網民大部分表示驚訝，認為似債務關係多於親子關係，建議媽媽養老費用應由她自行負責，點擊即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰林綺玲