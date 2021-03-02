【親子山遊】西貢世外桃源賞白水碗峽谷飛瀑　隱世熱帶風情沙灘堆沙嬉水

▲ 西貢世外桃源賞白水碗峽谷飛瀑，隱世熱帶風情沙灘堆沙嬉水。

香港有不少簡單親子山遊路線，輕輕鬆鬆上山便可俯瞰香港美景。親子KOL Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」發帖介紹，到有香港後花園之稱西貢遊玩。她先到白沙灣海邊餐廳享用午餐，再到白水碗欣賞峽谷飛瀑，最後尋找隱世熱帶風情沙灘，在水清沙幼的海灘堆沙嬉水。

Miss Swan Swan一家先到西貢白沙灣的海邊café-Padstow Restaurant and Bar享用午餐。她認為餐廳以湖水藍粉飾外墻，景色開揚，給人非常放鬆的感覺，用餐時又能飽覽海景，十分寫意悠閒。吃飽後，Miss Swan Swan帶龍鳳胎到旁邊的觀音廟遊歷，讓小朋友認識香港的宗教文化。

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及後，Miss Swan Swan一家乘搭巴士往將軍澳方向的792M，於香港科技大學站下車。走到香港科技大學北閘前的小巴站旁的綠色閘口，跟隨者前往清新地指示牌走到白水碗，沿途可欣賞白水碗峽谷瀑布，非常壯觀。行山需時約20至25分鐘，過程中需不斷落樓梯及斜路，她提醒家長們要視乎小朋友的體力，量力而為。

▲ 白水碗峽谷飛瀑。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

白水碗沙灘在清新地農場前面，望海的左邊設有一條白色小木橋和木屋，清澈的湖水倒映出小橋木屋，就如天空之境一樣，打卡一流。經過小橋後，便到達隱世熱帶風情沙灘，碧海藍天、海天一色、水清沙幼。小朋友在海邊堆沙嬉水，玩個痛快！

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後記：

1.入西貢車程最快的方法是在彩虹搭小巴1S號或1A號，但經常大排長龍。若帶上小朋友，建議乘搭巴士92號會較好，可選在鑽石山總站上車找座位充足電出發。

2.此山遊路線不太困難，惟回程較為辛苦，較適合體能較好的小朋友或年長一點的小朋友。

3.與小朋友一同行山一定要帶備一些零食，當小朋友累時，可以用作鼓勵小朋友完成山路。當然家長或途人的言語鼓勵更為重要，零食只用作最後招數。

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責任編輯︰梁節儀