【疫苗接種】卓健醫療承辦葵青區社區接種中心　另可用手機程式預約私家診所接種服務

▲ 葵青區林士德體育館社區接種中心。（康文署圖片）

新冠疫苗接種計劃日前展開，港府早前增設3個社區接種中心，包括葵青區林士德體育館社區接種中心。有關接種中心將由卓健醫療營運，以公私營協作方式推行疫苗接種，同時透過卓健醫療手機應用程式的預約功能，提供私家診所接種服務。

截至中午12時疫苗接種中心近乎額滿，只有3間有剩餘名額。詳細即看：【下一頁】

葵青區林士德體育館社區接種中心將於3月6日正式開放，當中設立16至20個注射站，並會有逾35位醫護人員駐場，確保中心有足夠醫生、護士及護理人員，為市民解釋接種流程、注射疫苗及臨床觀察市民在接種後的身體反應，並達致每日注射2,500至3,000劑疫苗的承載量。

私家診所今日起接種科興疫苗，詳細即看：【下一頁】

於私家診所接種方面，卓健醫療旗下近70位醫生已參與接種計劃，在旗下診所內為市民接種疫苗。由明日（3日）起，有需要人士可於卓健醫療手機應用程式進行預約，並依時獲得接種提示，市民亦可致電廣東話電話專線8100 1094查詢疫苗及預約資訊。

已預約的接種者到達診所後將由專人提供接種流程資訊，確保其充分了解過程後簽署同意書，然後由醫護人員完成接種流程。接種者將在接種疫苗後休息至少三十分鐘，以便醫護人員進行臨床觀察和在有需要時提供支援。

卓健醫療執行醫務總監周一表示會妥善安排相關人手及培訓，於推動疫苗接種同時確保繼續維持現有診所服務；另設立專頁刊載一系列教育資訊以增加大眾對疫苗的認識及各種接種安排，鼓勵市民接種。

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責任編輯：郭詩詩