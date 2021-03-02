【頭號癌症殺手】蘇施黃撇甩27年煙癮保健康　10個肺癌死者9個吸煙拆解肺癌7大病徵

▲ 阿蘇21年前決心戒煙，好友張國榮陪她食最後一支煙。

66歲的蘇施黃（阿蘇）最近在YouTube頻道《教煮蘇This is So good》分享健康養生心得，曾經是煙民一族的阿蘇21年前決心戒煙，除了憶述好友張國榮（哥哥）陪她食最後一支煙的情形，又提到自己戒煙前後轉變：「飲啖水都覺得特別甜。」鼓勵身邊煙民，如覺得自己食夠煙就可以停。

▲ 阿蘇一位朋友最近因肺癌離世，令她想到探討吸煙害處。（影片截圖）

阿蘇在最新一集「TALK蘇」分享，自己曾經是煙民，煙齡更達27年！她指最近因為有朋友肺癌離世，所以想到探討一下吸煙害處。

自從成功戒煙後，阿蘇就有很大轉變，最怕聞到煙味，甚至試過覺得朋友一身煙臭味而想絕交。她表示，不喜歡用「戒煙」這兩個字，認為戒好像叫人放棄喜歡的事：

我成日覺得你食夠就唔好食啦，如果你覺得未食夠就繼續食啦。食到有一日你覺得夠，食嘢食飽會覺得夠，食煙都會有夠嘅一日。

阿蘇又公開向哥哥密友唐鶴德（唐唐）道歉，因為唐唐不食煙，以前20多歲時經常圍在一起，開兩、三枱打麻雀，10個有9個人食煙，唐唐幾乎是唯一不食煙的人：「我成日都話真係辛苦佢，唔好意思。」

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何事觸發阿蘇戒煙？她憶述，大約30歲多時自己經常因小病痛，如割盲腸入院，醫生知她有吸煙，每次都要她照肺：

佢提醒我，肺好得意，食煙千祈唔好過30年，一過30年，健康狀況可以突然急跌得好犀利。

她公開在電台節目上表示要在2000年2月17日戒煙，讓自己不能反悔！

而在2月16日晚上抽最後一枝煙時，阿蘇相約一班朋友包括哥哥，到麗晶酒店見證她之戒煙一刻。

肺癌7大症狀

統計顯示，10個死於肺癌的病者中，9個是吸煙者。肺癌作為本港頭號癌症殺手，由於初期病徵不明顯，患者到晚期才確診，因此死亡率偏高。

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同場加映：【緣來自咖啡2】自爆曾被才子黄霑批為家恥 蘇施黃歷患乳癌樂觀抗病

馬浚偉親自構想、策劃、製作及主持的節目《緣來自咖啡2》，日前邀請了蘇施黃任嘉賓，二人摸着咖啡杯探討人生百味，分享箇中苦與甜，節目中蘇施黃憶述自己當年患乳癌經歷，及戰勝病魔後的體會。

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相關影片如下：

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責任編輯：羅嘉欣