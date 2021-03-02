【疑．媽】控制狂媽媽為令女兒永留身邊　寧落藥令愛女傷殘坐輪椅

▲ 現實有類似《疑‧鎷》的事件發生。

荷里活電影《人肉搜尋》（Searching）編導安尼遜查格提（Aneesh Chaganty）的新作《疑．媽》（Run），將於本周四（3月4日）在香港上映。《疑．媽》內，單親媽媽Diane（莎拉寶森飾），獨力湊大自小體弱多病兼雙腿不良於行的女兒Chloe（姬拉艾倫飾）。

可是，似是位慈母的Diane原來心理扭曲，控制慾極強的她其實一直向女兒落毒，令對方傷殘而留在自己身邊。

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▲ 《疑‧媽》被讚情節布局精采。

案情錯綜複雜

這事情似是太荒謬、太誇張，但在現實中有類似《疑．媽》的事件在發生。話說在2015年，美國密蘇里州格林郡的副警長發現單親媽媽Dee Dee Blanchard，遭女兒Gypsy Rose及女兒男友Nicholas Godejohn合謀殺害，由此揭發一宗錯綜複雜的悲劇。

生前Dee Dee一直對外宣稱女兒Gypsy Rose患有白血病、氣喘、肌肉萎縮症及數種慢性疾病，無法正常行走及吞嚥，要以輪椅待步、以鼻胃管進食。所以Gypsy Rose從小就需要坐輪椅代步，並靠媽媽Dee Dee Blanchard全天候照顧。

而Dee Dee亦不時帶女兒參與慈善活動，經常在傳媒曝光，獲受許多美國人讚揚她們為生命鬥士。

▲ 真實的「疑媽」。

母親落藥害女兒

直到2015年，Gypsy Rose把母親刺死，才真相大白，在母女的溫馨背後是可怕的變態，原來Gypsy Rose根本十分健康，可是Dee Dee騙她身患重病，迫女兒食藥導致傷殘，藉此博取大眾和慈善機構的同情。

Gypsy Rose最終在案發2010年開始發現自己根本沒病，並逐漸計劃與男友合力殺死母親，行兇後二人被捕。

有專家研究後發現，認為真正患病是Dee Dee，她的行為吻合「代理型孟喬森症候群」（Munchausen syndrome）的病徵，即是患有心理疾病的照顧者會故意誇大或揑造受照顧者的病況。

因為Gypsy Rose殺死Dee Dee，由此被控二級謀殺，她認罪而被判監禁10年。至於男友Nicholas被控一級謀殺和武裝犯罪，被判無期徒刑。

這宗案件在當時在美國引起轟動，在2019年曾被改編拍成驚慄劇集《惡行》（The Act）。至於電影《疑．媽》雖然不是改編此案，但情節上有類近，講變態媽媽Diane為令女兒Chloe依賴她，竟長期用藥令女兒雙腿肌肉萎縮致要坐輪椅。

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金球獎視后演非常阿媽

電影由《疑．媽》由《美國恐怖故事》（American Horror Story）系列的金球獎視后莎拉寶森（Sarah Paulson）演變態母親Diane。

至於飾演女兒Chloe的姬拉艾倫（Kiera Allen），在現實中真的是一位殘障人士，這次是她大銀幕處女作。她十分有才華，曾演百老匯舞台劇，現時於哥倫比亞大學修讀創意寫作學士，她克服自身的肢體障礙，是位真正的生命鬥士。

同場加映：姜濤訪問