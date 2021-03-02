中大夥拍應科院推碩士生實習計劃　新學年試行設30名額參與研發智慧城市應用科技項目

▲ 中大工程學院院長黃定發（左）及應科院署理聯席行政總裁兼首席科技總監許志光（右）今日（2日）在創新科技署署長潘婷婷見證下簽署合作備忘錄。（陳靜儀攝）

政府去年底公布《香港智慧城市藍圖2.0》，為推動智慧城市發展，香港中文大學工程學院與香港應用科技研究院將於新學年合作推出「智慧城市科技專才訓練計劃」，讓中大工程學院最多30名碩士課程新生，於明年第1季起在應科院實習，擔任全職受薪的研究助理，為期4至8個月，參與應科院已開展的智慧城市應用科技研發項目。中大工程學院副院長（教育）李浩文稱，暫時計劃試行數年，希望之後可恆常化，以培育更多人才。

中大工程學院院長黃定發及應科院署理聯席行政總裁兼首席科技總監許志光今日（2日）在中大簽署合作備忘錄，並在創新科技署署長潘婷婷見證下完成。

計劃接受任何於2021/22學年入讀中大工程學院的碩士生申請，設30個名額，申請人須先後通過中大及應科院面試篩選。獲選學生將於2022年第1季或暑假，於應科院擔任全職有薪研究助理。

李浩文表示，計劃配合中大工程學院課程設計，重視理論之餘，亦提供更多實踐機會。他指，學院設有7至8個碩士學位課程，包括金融科技及計算機工程等，預計合資格申請新生約300、400人，即多於10人爭1個應科院實習名額。計劃將視乎學生表達有興趣的智慧城市項目範疇，先由校方進行面試篩選，再通過應科院的筆試及面試。

李浩文說，實習亦會計入課程學分，以鼓勵學生參加，如實習4個月或8個月，分別可獲3個學分或6個學分，中大及應科院均會各自委派導師指導及評分。

▲ 中大工程學院副院長（教育）李浩文表示，暫時計劃與應科院合作試行數年，希望之後可恆常化。（陳靜儀攝）

應科院署理聯席行政總裁兼首席營運總監司徒聖豪表示，首屆設30個名額主要考慮到項目數目及配套等，形容是「好嘅開始」，並指學生將獲「具市場競爭力」的薪金聘用，未有透露具體金額，將來應科院亦不排除會聘請完成實習的中大碩士生。

應科院網絡安全、密碼及可信技術高級總監張偉倫說，學生參與的智慧城市項目將視乎實際情況而定，參考應科院過去曾參與的項目包括涉及智慧出行的車聯網、涉及智慧生活的人工智能聯天機械人等，應科院亦會就學生表現給予評語。

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記者：馮琪雅