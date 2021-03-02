民建聯開班教治政　梁振英等中港官員及學者任講師

▲ 民建聯副主席陳克勤認為，香港官員缺乏國家發展觀念。（林曉君攝）

早前倡議「改革香港」的民建聯，開辦課程培訓管治人才。授課者包括內地及本港資深官員、學者、專家，例如全國政協副主席梁振英、前立法會主席曾鈺成、全國政協委員邵善波等等，為期半年，學費5000元。

為培養更多管治人才，民建聯推出一個為期半年的課程：「政道——治政理念研習課程」，名額50人，申請者須持有本港認可學士學位或以上學歷；有不少於3年工作經驗；及須有志於服務社會，認同愛國愛港理念。

不過，申請者須經由民建聯會務顧問譚耀宗等人組成的遴選委員會初步審核，合資格才會獲邀面試，獲錄取的學員將於5月初獲通知。

民建聯副主席陳克勤表示，課程歡迎香港社會各界參加，但希望是一些在政治上已有一定歷練，在自己的專業範疇有一定成就的人才。「建制政黨和問責官員都可參與，即使是民主派成員，只要對方認同愛國愛港等理念，經過遴選後亦可參加。」

民建聯過往亦有類似培訓課程，陳克勤指，以往的課程較注重技術層面，例如教如何在選舉中拉票等，但今次的課程則更注重理念，他續稱，希望培訓出來的人才都有一個共同理念——安民，強調治政者須以民為本、以民為先。

陳克勤否認課程側重理念是為了統一思想。他稱，是想關注管治班子有無共同理念的問題，「政府面對困難時，能否發揮團隊力量，還是只由一、兩個官員發揮，如果有共同管治理念，就不會出現不是我政策範疇就不理的情況。」

他又批評，香港官員視野局限在香港，缺乏國家層面的思考，例如，政府將堆填區、骨灰龕等厭惡性設置放在較接近邊境的地區，正是沒有國家發展觀的表現。因為當大灣區發展起來，現時的邊境區域正是中心位置。他透露，以往亦就該問題和官員交流，惟官員卻答說「堆填區不臭、交通方便等。」陳克勤質問，「有無人會將好靚的廁所擺在客廳中間？」



課程安排

報名時間：2021年3月15日至4月20日

課程時間：2021年6月5日始（逢星期六早上10:00-12:30）

上課地點：饒宗頤文化館

課程要求：學員須於課程完結後，在指定時間提交一篇約3000字的結業論文

課程費用：5000元

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記者：林曉君