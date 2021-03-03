【偉大父愛】無怨無悔照顧7歲肌肉萎縮女兒　慈父棄鐵飯碗重返大學讀物理治療

▲ 台灣一名慈父為了照顧患有肌肉萎縮症的女兒，重返大學讀物理治療。

孩子患病最心痛的莫過於父母，甚至寧願患病的是自己，也不想孩子受苦。台灣一名慈父為了照顧患有肌肉萎縮症的女兒，決心辭去公務員一職，重返大學讀物理治療，希望能陪伴女兒走漫長的復康治療之路。

放棄鐵飯碗專心湊女

據台灣「門諾公益」提供的資料，35歲的爸爸吳明勇育有現年7歲的肌肉萎縮女兒小欣（化名），小欣出生時就被醫生懷疑患有肌肉萎縮症，可是透過基因的檢測卻無法正確判斷出疾病的類型，在臨床上算是罕見。

小欣自小頻繁進出醫院，為了全心全意照顧女兒，吳明勇幾年前毅然辭去公務員的穩定工作。他日間經常帶著女兒到醫院接受治療及復健，晚上也未能好好睡一覺，因為每隔2至3小時便要幫女兒翻身。雖然照顧肌肉萎縮兒辛苦，但爸爸看到女兒一點一點地進步，也感到安慰︰

只要女兒開心、平安長大，一切都值得！

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文科爸爸為女兒讀物理治療

吳明勇原本大學是文商科出身，他在3年前決定重返大學，修讀物理治療課程，加強醫學及物理治療知識，可以更好、更專業地照顧女兒。現在他已讀至大學三年級，日常忙於學習外，還兼職學校工作及補習，以維持一家生計。

即使家庭經濟環境不寬裕，亦要面對許多未知的挑戰，但吳明勇認為日子還算過得去。他表示一家人聚在一起，就是最大的支撐動力。

小欣因身體的肌力不足，行動上不及一般孩子有活力，現時就讀花蓮特殊教育學校。早前她在爸爸及嫲嫲的陪伴下來到花蓮輔具資源中心，透過物理治療師的評估及建議，選購一部適合她現階段使用的輪椅，戴著口罩的她在家人悉心的照顧下顯得精神奕奕。

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責任編輯：王明芳