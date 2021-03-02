【愛心早餐】港媽為偏食女兒整250天不重複早餐　每朝6點半預備盼愛女營養均衡

▲ 港媽為女兒整250天不重複早餐，希望愛女不再偏食，有均衡營養。

如果小朋友偏食，爸媽都會感到頭痕，擔心正值發育成長的子女無營養。有一位愛入廚的靚太港媽，早年見讀幼稚園女兒挑食，決定挑戰天天DIY不重複早餐，結果挑戰大成功，連續250天的早餐沒有重複，而最大收穫是現時已是小學生的愛女不再偏食，媽媽更笑言︰「依家我反而要控制佢的食量」。

▲ 港媽為偏食女兒整250天不重複早餐，在網絡分享大受好評。

女兒吃飯速度慢兼挑食

全職媽媽Cynthia熱愛烹飪，視之為興趣及解壓活動，她開設了網頁、facebook專頁及YouTube頻道「悠樂煮廚」分享日常煮食，開心分享食譜及製作貼士。她日前分享了「250天不重款早餐挑戰」成果，令一眾網民嘩然。每天早餐的款式不一樣，西式、中式、日式、韓式等均有，食物顏色豐富，造形擺盤精美，看見立即胃口大開。

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一日之計在於晨，早餐能提供滿滿的動力予大家！Cynthia回想女兒剛剛上幼稚園的時候，由於學校距離很近，上學時間又比較晚，所以每天都會預留多一點的時間讓她吃早餐，可是愛女起初不太願吃，吃飯速度很慢，還挑食。媽媽心痛地想辦法︰

當媽的總會想孩子可以吃營養一點，豐富一點，哪怕份量不多，但每樣吃一點總能達到營養均衡。於是為娘就變著花樣給她做，陪著一起吃，與她一同分享這早晨美好的半小時。

250天不重款早餐挑戰

於是，Cynthia想到為了女兒，就決定給自己一大挑戰。她表示本來想完成365日天天不同款式的早餐，而最後還是沒堅持住，完成了250天，一共做了50個星期的不重複款早餐。「250天」也很驚人，那份毅力很厲害，每道早餐都有滿滿的愛女之情。

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早餐多樣，而且盡量達致均衡健康飲食，經常配搭多款水果，包括︰「早晨全餐+百香果茶」、「法式蜂蜜吐司條+牛奶玉米片」、「台式雞蛋餅+牛油果蝦仁沙律+豆漿」、「紅蘿蔔粟米蒸餃子+蝦皮雞蛋羹+士多啤梨」及「墨西哥雞肉卷+白粥+牛油果」等等。

早餐的份量是1大1小兩人份，她跟女兒一起吃，女兒吃多少就裝多少到自己盤子裡。Cynthia 6點半起床準備，7點半叫醒女兒食早餐，8點半送她到學校，女兒的偏食習慣是逐漸改善︰

女兒開始的時候係好奄尖的，後來慢慢會多食啲啲，再食多啲啲，依家我個女基本唔挑食了。

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不會提前設計餐單

250天不同款很厲害，她向網民分享進行挑戰沒太大壓力，因為自己鍾意烹飪，視為興趣及解壓。有些材料也不一定全是自己由零開始整，譬如小蛋糕也會偶爾買，家裡有甚麼就用甚麼，也不會提前設計餐單，基本都是隨性做的。

見證女兒從不吃到正常吃，再到依家反而要控制她的食量，相信這是Cynthia最大收穫。而現時讀小學的女兒已不太挑食了，而媽媽講不送飯，讓女兒訂學校的飯餐，等她吃街外食物，就會明白媽媽有多好，明白不似家中日日都有合口味的飯菜。

Cynthia分享初衷是一個愛做飯的媽媽，為了改善孩子挑食問題而進行的自我挑戰，也希望自己可以堅持去做一件事，並且做好這件事。她勉勵其他媽媽︰

愛孩子的方式很多種，烹調美食絕對不能代表甚麼，無論以怎樣的方式照顧孩子，用心的都是好媽媽。

網民大讚有心思

很多媽媽級網民明白孩子的偏食很困擾，大讚Cynthia用心。部分網民留言如下︰

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文章及圖片獲「悠樂煮廚」授權報道

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責任編輯︰顏紫燕