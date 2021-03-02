【克服障礙】患讀寫障礙中二生戶外學習開竅　好老師鼓勵愛上寫作投稿賺稿費

▲ 患讀寫障礙中二生戶外學習開竅，好老師鼓勵寫作投稿賺稿費。

眼前的陳靖峰樣貌俊秀、目光精靈，難以令人相信他有特殊學習需要。更難令人相信，患讀寫障礙的他，竟然創作小說投稿到文藝雜誌獲刊登賺取稿費，老師還安排他負責訪問教育局副局長。換轉在其他學校，可能只會揀優異生來勝任；然而，愈有問題者才愈需要機會，扶助弱勢多一把，正正是天主教慈幼會伍少梅中學的辦學信念。

▲ 今年中二的陳靖峰患讀寫障礙。（慈幼會伍少梅中學提供）

叫靖峰介紹自己，他說：「我叫陳靖峰，今年中二，讀小學時中文科就差，覺得很困難……」看到嗎？他講不到三句即提起中文科。覺得困難並不要緊，有興趣才會在意，有興趣就好辦了。

患讀寫障礙沉默寡言

靖峰的弱項在認字慢、識字也少，加上語文講究溝通交流，他坦承性格孤獨，沉默寡言，自然應對生疏。他愛打籃球，但通常只是一個人射籃；他鋼琴達四級，但滿足於彈流行曲便算，無意考上去加入樂隊。流行曲不像古典樂章有清晰曲譜傳世，靠有心人自行「打譜」。靖峰上網尋找樂譜，「發現很多都錯。」他說。他其實很精明的，只是較難融入群體。

當初選擇升讀伍少梅，也因為嫌男女校「比較複雜」。伍少梅中學作為男校當然有優勝地方，但靖峰的內向，連帶學習也受影響。

因昆蟲主題戶外學習開竅

直至中一時中文科引入一個有趣的昆蟲校本單元，靖峰才像突然開了竅。本來是靖峰班主任的Miss Ng娓娓道來：「為照顧較弱的同學，一班中文科同工會把課程作出剪裁和調節。例如一課〈最苦與最樂〉，老師教得最樂，名家作品嘛（梁啟超），學生卻最苦，因為枯橾。於是我們把教科書的說明文部份縮減，自行編寫一個校本單元來教，以昆蟲為主題。」

帶學生到校園戶外找昆蟲，螞蟻、蚯蚓等其實比想像中種類繁多。學生觀察牠們的外形和特性，記錄下來，等如滿足了說明文要求，一方面也與科學科有所呼應。

靖峰憶述，通過實物接觸，令他印象特別深刻，感激老師不辭勞苦，「撥草尋蟲」兩三堂，才發現原來語文學習可以不死板，而且群體活動拉近同學彼此距離，所以進步很快。後來，老師更開出一個題目《蟑螂俠》，引導他寫故事。Miss Ng說：

有同事一聽聞拿蟑螂做文章便皺眉頭，但我知道這年紀的男孩對此類東西感興趣，很快他們就背熟、懂分辨德國種、美國種等四大香港常見蟑螂品種。我加上一個「俠」字，希望滲透道德教育。

▲ 因戶外學習開竅愛上中文寫作。（慈幼會伍少梅中學提供）

從蟑螂的優點創作正面角色

蟑螂即是曱甴，靖峰自嘲男生就愛污糟邋遢，說正經的，他喜歡荷里活超級英雄電影，裏面的蜘蛛俠、蟻俠都與昆蟲有關，他便安排他的主角也受變種影響而成，而曱甴具有生命力頑強、打不死、擅於適應環境等優點，可以對抗壞蛋，所以蟑螂俠屬於正面人物。不甘被人看扁，尋尋覓覓，蟑螂俠何嘗不帶點他自身寫照？Miss Ng說：

靖峰構想奇特，能夠發掘別人眼中的害蟲的可取之處，反映他思考能力不低，只是內歛，我便鼓勵他投稿到刊物發表。我說：「老師處理文字就處理得多了，都未試過憑投稿可以賺錢呢。」靖峰獲取六十元稿費，固然微薄，卻激發到他繼續努力。

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多嘗試練習 屢敗屢戰

陳靖峰的語文程度畢竟尚有待改善，Miss Ng說：「正因為他有問題，才多給機會他試。」同樣道理，教育局副局長蔡玉蓮到訪本校時，本校安排由陳靖峰接待對談，讓他拾回自信。結果當日，靖峰完成任務之餘，還自己追加了幾條額外問題。學校拍成短片紀錄。在此之前，他在學生會答問大會，依照老師預先寫好的講稿也不能唸出，可見嘗試要不只一次、屢敗屢戰方有進步。

靖峰經教育心理學家確診為讀寫障礙，不算嚴重，建議毋須個別訓練，但伍少梅中學有為他提供個別訓練，內容包括語速（逐次提升閱讀速度）和語素（認識辭彙作分拆組合）等等。原理像CPU運作，靖峰有時轉得較慢，語文也是靠記憶的，操順了他的CPU便可熟能生巧。老師犧牲了自己無數個小息和午膳的時間來幫助學生，靖峰和其他受惠同學自然深受感動加倍用功。Miss Ng說：

你有特殊學習需要，你也要自己付出努力，別輕言放棄。將勤補拙，龜兔賽跑，最令老師牽腸掛肚的，總是烏龜學生。

文章由天主教慈幼會伍少梅中學授權轉載

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責任編輯：梁節儀