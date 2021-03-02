【名潮食館群組】名潮食館通風不達標　 K11 MUSEA將終止其租約

▲ K11集團發言人表示，就政府專家顧問袁國勇指出，名潮食館的鮮風量比牌照標準低，K11 MUSEA方面得悉後已即時嚴肅跟進，並將終止其租約。

尖沙咀K11 MUSEA愈來愈多商戶捲入疫情，爆疫的「名潮食館」感染群組增加至48人，港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（1日）表示，食肆的空氣流動非常低，故食客很容易中招；另一可能性是，一樓及地下各自有茶水地方，惟地下是所有碗碟是放同一地方，沒有分開乾淨及已使用，若器具或員工的手有感染到，或令茶水受交叉污染。詳情即看：【下一頁】

K11集團發言人今日（2日）表示，就政府專家顧問袁國勇指出，名潮食館的鮮風量比牌照標準低，K11 MUSEA方面得悉後已即時嚴肅跟進，並將終止其租約。

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發言人強調，名潮食館的通風系統乃獨立運作，與其他商戶及食肆並不相連。而商場內的通風系統接近醫院使用的最高級別，在出風前更設有UV消毒，衛生水平高，不受個別租戶自設的通風系統影響。

▲ 名潮食館通風不達標， K11 MUSEA將終止其租約。（資料圖片）

袁國勇昨日視察後已指K11 MUSEA基本上安全，集團會繼續在場內進行深層清潔及消毒，為本周六重開作準備。同時，商場將於明天（本周三）為商場員工安排第二次新冠肺炎病毒檢測，商場員工須出示陰性檢測證明才可上班，確保員工及顧客安全。

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記者：陳正怡