劉兆佳：激進派、市民、從政者　夏寶龍各有要求

▲ 劉兆佳指，中央對治港的「愛國者」有更高要求是必然的。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍日前在研討會上發表有關「愛國者治港」的講話，全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，夏寶龍的講話是在向香港三個群體「喊話」，包括激進的反對派、普通市民、打算從政者，而對三者釋放的信號也有一定區別。

劉兆佳接受傳媒訪問時指，夏寶龍是同時在向三個群體喊話，而對三者釋放的信號也是有一定區別的，三個群體包括：

（1）針對激進的反對派。如果他們仍繼續越過「紅線」，他們的結局會非常悲慘。

（2）針對普通市民。告訴他們「一國兩制」的基本政策方針並沒有改變，只要不做危害國安的事情，擁有的自由和權利都不會改變，普通的批評，中央也不會不容忍，而且未來在一個更良好的政治社會局面下，民主發展前景可能反而更美好。

（3）針對有從政意願的人。中央有更嚴格的要求，即成為「堅定的愛國者」，不僅不能做危害國安的事，還需主動維護國安和利益，並須效忠中央政府，接受中共領導。

劉兆佳估計，未來相當長一段時間內，香港特區管治團隊可能會面臨越來越複雜多變、艱難、激烈的政治鬥爭。他強調，在這種局面下，中央對治港的「愛國者」有更高要求是必然的，不能只集中於香港內部行政管理，還需有國際視野，了解國際大局，有國家意識，了解國家所面對的各種問題和挑戰。其中最重要的是治港的「堅定愛國者」需要關注到香港內部那些不善罷甘休的敵對力量。

劉兆佳續指，治港的「堅定愛國者」不僅要嚴格執行國安法，還要積極主動地推動各種與維護國家安全有關的制度建設和法律改革，而且這種改革不僅是在管治領域，還應涉及到教育、媒體、司法等各個領域。他稱，「國安法只是一個開頭，還有大量的具體工作需要堅定愛國者們去做，其中也包括對香港選舉制度的改革。」

坊間有意見指夏寶龍的講話，是想「愛黨者治港」。劉兆佳認為，有人刻意誤讀夏寶龍的講話，因夏寶龍從未提到「愛黨」的要求，強調的要求是：要尊重回歸後香港的憲制秩序，即尊重和擁護國家憲法與《基本法》。

他認為，可以從「負面清單」的角度來理解夏寶龍的話，即你可以不「愛黨」，可以不信仰共產主義，不信仰社會主義，但你不能採取行動，去試圖改變「中國共產黨領導中華人民共和國」這一事實，不能違反憲法和《基本法》的有關規定。

劉兆佳續指，夏寶龍的論述也是在糾正長期以來香港一部分人對「愛國」概念的誤讀，即愛一個抽象的「文化中國」「歷史中國」「民族中國」，並將之與現實中存在的中華人民共和國對立，然後以此為由，做一些事情損害、破壞、推翻中國共產黨領導的中華人民共和國。「夏寶龍的講話是為這些人和他們的行為明確地劃下一條紅線」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：林曉君