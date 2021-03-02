  • 23°C
香港時間 : 2021302日 (二) 17:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【佔中上訴】佔中9人就定罪及刑罰提上訴　張達明質疑原審法官欠缺資料作裁決

社會 15:23 2021/03/02

分享：

熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

陳健民。（曾耀輝攝）

9名參與2014年佔領中環行動的參與者，被裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾等罪成，各人分別被判監禁、緩刑或社會服務令，9人不服定罪及刑罰提出上訴，今（2日）於高等法院展開聆訊。上訴一方指，佔中事件與戴耀廷、朱耀明及陳健民於2013年提出的計劃不同，質疑原審法官欠缺足夠資料裁定3人就佔中事件有所串謀。上訴一方又指，就佔中事件被告遭裁定煽惑他人公眾妨擾罪成，會對香港言論自由造成寒蟬效應。
 
涉案9名被告包括戴耀廷（56歲）、陳健民（62歲）、朱耀明（77歲）、邵家臻（51歲）、張秀賢（26歲）、鍾耀華（26歲）、黃浩銘（32歲）、李永達（65歲）及陳淑莊（49歲），早前分別被裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾等罪成，被判社會服務令、緩刑或即時監禁等。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 
戴耀廷由港大法律學院首席講師張達明代表；朱耀明今缺席聆訊。
 
張陳詞時指，戴於2019年被裁定串謀作出公眾妨擾罪成，而原審法官的裁決是基於2014年9月28日的佔中行動，惟9月28日佔中行動與戴在2013年的「讓愛與和平佔領中環」計劃存有差異，例如佔領地點由遮打道變為添美道，佔領行動提早展開等。
 
張續指，相較於2013年的計劃，9月28日的行動欠缺充足資料以讓原審法官考慮戴是否有所串謀，戴亦未有實質參與佔中行動，雖然煽惑他人公眾妨擾罪或會適用，但控方並非起訴該罪。
 
張又指，戴於2013年提出的佔中計劃，是純粹的公民抗命，性質屬非暴力及和平，佔領本身是由參與者上街達致，而非將物品放置路上，原審法官應考慮佔領行動造成的阻礙是否屬合理範圍。
 
就煽惑他人作出公眾妨擾一罪，張陳詞指，案發時戴並未有呼籲佔領其他地方，反而是呼籲參與人士留在添美道，而且最初參與人士不多，警方施放了催淚彈後，引來更多人參與。張又指就佔中事件裁定被告煽惑他人公眾妨擾，會對香港言論自由造成寒蟬效應。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

記者：王仁昌

相關文章

【陳健民出獄】陳健民出獄即與太太相擁　獲贈生日蛋糕補祝生日　
11:36 2020/03/14
【陳健民出獄】陳健民出獄即與太太相擁　獲贈生日蛋糕補祝生日　
【陳健民出獄】佔中案服刑11個月刑滿出獄　陳健民：我對入獄無悔
11:25 2020/03/14
【陳健民出獄】佔中案服刑11個月刑滿出獄　陳健民：我對入獄無悔
【佔中上訴】9名參與者下周一上訴改期　雙方律師商討半年內聆訊
14:00 2020/02/19
【佔中上訴】9名參與者下周一上訴改期　雙方律師商討半年內聆訊
【佔中上訴】9名參與者上訴聆訊一改再改　排期明年3月2日進行
16:16 2020/07/20
【佔中上訴】9名參與者上訴聆訊一改再改　排期明年3月2日進行
港大校委會解僱戴耀廷　戴耀廷：決定向港大校監特首林鄭月娥提出上訴
11:18 2020/07/29
港大校委會解僱戴耀廷　戴耀廷：決定向港大校監特首林鄭月娥提出上訴
佔中 遮打 張達明 陳淑莊 邵家臻 朱耀明 陳健民 戴耀廷

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣