【佔中上訴】佔中9人就定罪及刑罰提上訴　張達明質疑原審法官欠缺資料作裁決

▲ 陳健民。（曾耀輝攝）

9名參與2014年佔領中環行動的參與者，被裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾等罪成，各人分別被判監禁、緩刑或社會服務令，9人不服定罪及刑罰提出上訴，今（2日）於高等法院展開聆訊。上訴一方指，佔中事件與戴耀廷、朱耀明及陳健民於2013年提出的計劃不同，質疑原審法官欠缺足夠資料裁定3人就佔中事件有所串謀。上訴一方又指，就佔中事件被告遭裁定煽惑他人公眾妨擾罪成，會對香港言論自由造成寒蟬效應。



涉案9名被告包括戴耀廷（56歲）、陳健民（62歲）、朱耀明（77歲）、邵家臻（51歲）、張秀賢（26歲）、鍾耀華（26歲）、黃浩銘（32歲）、李永達（65歲）及陳淑莊（49歲），早前分別被裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾等罪成，被判社會服務令、緩刑或即時監禁等。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2



戴耀廷由港大法律學院首席講師張達明代表；朱耀明今缺席聆訊。



張陳詞時指，戴於2019年被裁定串謀作出公眾妨擾罪成，而原審法官的裁決是基於2014年9月28日的佔中行動，惟9月28日佔中行動與戴在2013年的「讓愛與和平佔領中環」計劃存有差異，例如佔領地點由遮打道變為添美道，佔領行動提早展開等。



張續指，相較於2013年的計劃，9月28日的行動欠缺充足資料以讓原審法官考慮戴是否有所串謀，戴亦未有實質參與佔中行動，雖然煽惑他人公眾妨擾罪或會適用，但控方並非起訴該罪。



張又指，戴於2013年提出的佔中計劃，是純粹的公民抗命，性質屬非暴力及和平，佔領本身是由參與者上街達致，而非將物品放置路上，原審法官應考慮佔領行動造成的阻礙是否屬合理範圍。



就煽惑他人作出公眾妨擾一罪，張陳詞指，案發時戴並未有呼籲佔領其他地方，反而是呼籲參與人士留在添美道，而且最初參與人士不多，警方施放了催淚彈後，引來更多人參與。張又指就佔中事件裁定被告煽惑他人公眾妨擾，會對香港言論自由造成寒蟬效應。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

記者：王仁昌