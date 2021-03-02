【疫苗接種】「復必泰」疫苗3月10日開始接種　市民明早9時起可網上預約

▲ 市民明早9時起可網上預約接種「復必泰」疫苗。

政府發言人今日（2日）表示，屬於五個優先組別的人士，可於明日（3日）早上9時起可到疫苗接種專題網站的網上預約系統，預約在7間由醫院管理局營運的社區疫苗接種中心接種BioNTech疫苗「復必泰」，預約期由3月10日至3月30日。

兩款疫苗的地址及有關優先組別的人士如下：

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截至中午12時疫苗接種中心近乎額滿，只有3間有剩餘名額。詳細即看：【下一頁】



新冠疫苗接種計劃2月26日正式展開，現時屬於優先組別的市民，如果要接種科興疫苗，可以在網上預約系統，預約8間接種科興疫苗的接種中心和醫管局轄下18間普通科門診診所直至3月28日的名額。

疫苗詳情及副作用如下：

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私家診所今日起接種科興疫苗，詳細即看：【下一頁】



此外，市民亦可自行選擇並直接向參與計劃的私家醫生和診所預約接種科興疫苗，無須透過政府網上預約系統預約。有關已預訂疫苗的私家醫生和診所名單已上載疫苗接種計劃的專題網頁。

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責任編輯：郭詩詩