【愛滋病】衞生署去年接獲約500宗新增個案　逾5成人透過同性或雙性性接觸受感染

▲ 衞生防護中心回顧2020年本地愛滋病情況。（衞生署提供）

衞生署衞生防護中心今日（2日）公布，去年接獲共505宗感染人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒）的新增個案，較2019年的565宗少1成，當中逾5成人透過同性或雙性性接觸受感染。衞生防護中心署理顧問醫生（特別預防計劃）何志軒表示，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。

2020年新增的505宗個案涉及418名男性及87名女性。當中272人（54%）透過同性或雙性性接觸受感染，137人（27%）經異性性接觸受感染，以及兩人（0.4%）透過注射毒品感染，而餘下94宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。自1984年以來，愛滋病病毒感染呈報個案累積至10,785宗。

去年第四季接獲共110宗感染愛滋病病毒新增個案，涉及93男17女，其中53人透過同性或雙性性接觸受感染，27人透過異性性接觸受感染，一人透過注射毒品感染，而餘下29宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。

該季新增個案的3個主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所（59宗）；衞生署愛滋病服務組（14宗）以及私家醫院、診所及化驗所（13宗）；另有78名感染者（73%）已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

此外，季內共有22宗愛滋病新增個案，其中10宗（45%）透過同性或雙性性接觸受感染，而11宗（50%）透過異性性接觸受感染，而餘下1宗（5%）個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。該季最常見的愛滋病併發症是肺囊蟲肺炎，即一種肺部感染。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2 230宗。

何志軒表示，愛滋病是由愛滋病病毒所引致。如沒有接受治療，約半數愛滋病病毒感染者會於10年內發病為愛滋病患者。相反，若及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，能預防愛滋病及由病毒引致的併發症，亦可改善患者的生活質素及延長生命。而感染者如接受抗愛滋病病毒藥物治療並能持續抑制病毒以達至無法檢測的水平，就不會透過性接觸傳播愛滋病病毒。



他呼籲，曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試，可致電衞生署愛滋熱線（2780 2211），預約接受免費、不記名及保密的愛滋病病毒抗體測試。感染者應盡早接受愛滋病專科治理服務。

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記者：陳子謙