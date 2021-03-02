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【源頭不明】科大教職員染疫曾與「回港易」確診患者見面　另有患者曾酒店「Staycation」

社會 16:43 2021/03/02

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張竹君提到，源頭不明個案中包括一名科大退休人士、他曾與數名同事在科大一細小辦公室工作。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（2日）新增13宗確診個案，較昨日14宗確診回落，當中4宗不明源頭個案，2宗輸入個案，其餘3宗與本地個案，年齡由18歲至89歲，5男8女，累計11,033宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代詳情。

張竹君提到，源頭不明個案患者住在黃大仙彩虹道麗景樓、西貢大學道科技大學教職員宿舍7座、沙田第一城第十座及秀茂坪邨秀康樓。她續指，秀茂坪邨秀康樓早在2月26日已進行強制檢測的大廈。

源頭不明個案患者居住地點：

  • 黃大仙彩虹道麗景樓
  • 西貢大學道科技大學教職員宿舍7座
  • 沙田第一城第十座
  • 秀茂坪邨秀康樓

張竹君提到，源頭不明個案中包括一名科大退休人士、他曾與數名同事在科大一細小辦公室工作。她表示，這名確診人士曾與一名2月17日在深圳灣經「回港易」回港、並在2月28日到上海時證實確診人士見面，並住在將軍澳蔚藍灣畔3座，相關大廈須進行強檢。她續指，該人士當時在科大一辦公室同事接觸，包括打網球及開會。另外，她指該名從深圳灣回港人士在香港期間，除了曾到科大外，亦曾去海港城購物，他將被列為香港本地個案。

另外，張竹君提到，一宗與早前確診個案相關的個案，曾在馬哥孛羅香港酒店「Staycation」人士，她曾在本月25日到馬哥孛羅香港酒店「Staycation」，在本月26日離開，及後在本月28日出現病徵。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒

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