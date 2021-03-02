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司法機構3個登記處引入電子預約服務　本周五啟用費用全免

社會 15:40 2021/03/02

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司法機構3個登記處引入電子預約服務，本周五啟用費用全免。（資料圖片）

司法機構今日（2日）宣布，遺產承辦處、家事法庭登記處及土地審裁處登記處將於本周五（5日）為個別指定服務引入電子預約系統，網上預約服務費用全免。無律師代表訴訟人或申請人可透過新引入的電子預約系統，預約3月8日（星期一）及以後的指定服務。

遺產承辦處

無律師代表承辦人將可使用網上預約服務申請修改授予書，申請須符合以下所有情況：

  • 死者在二○○六年二月十一日或之後去世；
  • 授予書的原件現時由承辦人管有；
  • 已發出的授予書沒有附帶任何限制；
  • 無須提供擔保；以及
  • 修改授予書的申請看來簡單直接，而且遺產的性質並不複雜。

家事法庭登記處

擬遞交離婚呈請書或共同申請書的無律師代表訴訟人，將可透過連結l使用新服務。
 
土地審裁處登記處

電子預約服務適用於就下列三種類型案件提交的新申請：

  • 收回住宅管有權申請；
  • 收回非住宅管有權申請；以及
  • 建築物管理申請。

公眾可透過連結使用新服務。

無律師代表訴訟人／申請人可於以上登記處的專頁，參閱相關指引及服務詳情。司法機構會檢視電子預約服務的初期運作經驗，以適時完善系統並逐步擴展至其他服務。

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責任編輯：陳子謙

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