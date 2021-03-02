林鄭月娥民望升至33.9分　創反修例風波以來新高

▲ 香港民意公布特首及港府最新民望。（香港民意研究計劃Facebook）

香港民研今日公布，特首林鄭月娥最新評分為33.9分，為2019年6月反修例風波以來的新高，較上月評分上升2.9分。

林鄭月娥的支持率則上升6個百分點至23%，反對率則微跌3個百分點，錄得67%。其支持率淨值為負43個百分點，比上月增加9個百分點，是2019年7月以來的新高。

特區政府表現方面，滿意率為23%，不滿意率則下降5個百分點至56%，滿意率淨值為負33個百分點，較上次調查上升12個百分點，是2019年5月以來新高。

另外，特區政府的信任度也有所改善，信任率上升8個百分點至36%，不信任則微跌1個百分點，錄得50%，信任淨值創下2019年3月以來新高，比上次調查上升9個百分點，至負14個百分點。

香港民研在2月24至26日期間，以隨機電話訪問1,000名18歲或以上操粵語的香港居民。

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記者：陳宛彤