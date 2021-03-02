【新冠肺炎】今日新增13宗確診個案　7宗本地個案包括4宗源頭不明

▲ 衞生防護中心公布，今日（2日）新增13宗確診個案。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（2日）新增13宗確診個案，與昨日14宗確診回落，當中4宗不明源頭個案，6宗輸入個案，其餘3宗與本地個案相關，年齡由14至83歲，5男8女，累計11,033宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代詳情。

張竹君指，6宗輸入個案包括2名由印尼抵港的外傭、2名由杜拜抵港人士，以及2名由巴基斯坦抵港人士，其中1人（個案編號：11025）患者身上染出「N501Y」，至今累計有49人染出變種病毒株，全部屬輸入個案，包括29宗英國發現、4宗南非發現、3宗巴西發現，以及13宗有等確認種類。

尖沙咀K11 Musaea名潮食館再多1人染疫，涉及一名曾於2月22日到大角咀黃頌仁醫生診所求醫的病人，屬群組第二代傳播。詳情即看：【下一頁】

今日亦有逾10宗初步陽性，包括至少7宗源頭不明，包括一名23歲健身室女銷售員，潛伏期曾到蘭桂坊及蘇豪區酒吧。詳情即看：【下一頁】

本港目前已訂購3款疫苗，其中科興疫苗和復星/BioNTech疫苗已抵港，按圖即看各款疫苗詳細數據：

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記者：陳子謙