【親子好去處】遊走國際廚藝學院毗鄰文物徑　慢步牛奶公司薄扶林牧場

▲ 遊走國際廚藝學院（ICI）毗鄰文物徑，慢步牛奶公司薄扶林牧場。

對香港人而言，說起牛棚或只會想到土瓜灣的前馬頭角牲畜檢疫站，大家未必想到在超過一個世紀前，曾有一座具規模的牧場連同牛棚座落於南區薄扶林村，那就是舊牛奶公司牧場。這座牧場曾為普羅大眾生產大量優質而又安全的牛奶，更為勞工市場提供不少就業機會。要體會這段歷史，現在可以沿著座落於其遺址的國際廚藝學院（ICI）外的文物徑，遊走8個景點，探索舊日的足跡。

▲ 國際廚藝學院（ICI）校舍位於南區薄扶林村，被多個古蹟建築包圍，包括舊牛奶公司牧場的遺跡。（VTC提供）

牧場的誕生源於1860年代。當時英藉醫生白文信爵士（Sir Patrick Manson）有見香港市區衞生情況惡劣，導至細菌叢生，未能為普羅大眾提供優質牛奶，改善健康。為此，他與友人在南區薄扶林村興建面積達120公頃牧場，並由蘇格蘭入口80頭乳牛，為香港生產品質安全的牛奶。隨著社會變遷，昔日的牧場成了今日的ICI校舍，校舍四周被古蹟建築包圍，不妨假日時沿路走訪，一起探索歷史。

▲ 國際廚藝學院（ICI）為文物徑的八個瞭望點加上資訊站，提供相關的文化背景及歷史資料，供遊人參考。（VTC提供）

▲ 國際廚藝學院（ICI）為文物徑的八個瞭望點加上資訊站，提供相關的文化背景及歷史資料，供遊人參考。（VTC提供）

景點1﹕舊牛奶公司主辦公大樓

站在校舍外，首先映入眼簾的，是位於馬路旁邊的舊牛奶公司主辦公大樓。大樓是三所尚存的主建築之一，採用20及30年代流行的建築風格，頂部圍欄設環繞一圈的外簷，區域之間則有垂直的平墩及壁柱，相輔相成。

▲ 主辦公大樓是三所尚存的主建築物之一， 現時為香港演藝學院所用。（VTC提供）

▲ 主辦公大樓是三所尚存的主建築物之一， 現時為香港演藝學院所用。（VTC提供）

景點2: 舊牛奶公司管理層宿舍

向山坡上走可以看到另一簡約古典的建築—牛奶公司管理層宿舍。單層建築以厚花崗岩石為牆體，支撐着整棟建築，並配有規則排列的小圓窗。由單層員工宿舍及車庫組成的兩棟附屬建築更築有中式桶瓦屋頂，富歷史價值。

▲ 舊牛奶公司管理層宿舍展現了在19世紀末期和20世紀初香港鮮有的住宅建築的風格。（VTC提供）

▲ 舊牛奶公司管理層宿舍展現了在19世紀末期和20世紀初香港鮮有的住宅建築的風格。（VTC提供）

景點3: 舊牧場瞭望點

沿路直走便是舊牧場瞭望點。由於牛奶公司的物業分佈於沙宣道至現時的華富邨，跨越整個山坡。遊人站到瞭望點上，可瀏覽薄扶林鄰近地區以至貝沙灣一帶。

▲ 在舊牧場瞭望點可遠眺薄扶林鄰近地區以至貝沙灣一帶。（VTC提供）

景點4及5: 伯大尼和牛棚

緊接著的遺跡包括伯大尼和牛棚，現時為香港演藝學院所用。以新歌德風格建造的伯大尼由法國傳教士社團（又名巴黎外方傳教會）於1875年建成，當時為療養院，主要服務疲病的傳教士。這座建築物標誌著法國傳教士在香港的活動及其宣揚天主教的貢獻。牛棚則可分為最早期的八角型及長方形牛棚，現時僅餘的兩座牛棚已由香港演藝學院改建為惠康劇院，外形簡約和古典，是牛奶公司現存最古舊的建築。

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景點6及7: 牛棚石梯及薄扶林村

文物徑其他古跡還包括牛棚石梯及超過200年歷史的薄扶林村。

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景點8: 國際廚藝學院（ICI）

而位於文物徑中心的ICI校舍其外型以鹽晶體為設計藍本，備有先進及專業規格的教學設備，提供高級文憑、文憑及證書等專業廚藝訓練。有興趣的朋友不妨假日到南區薄扶林村，細味各項新舊建築的特色與文化。

▲ ICI新校舍以百味之王「鹽」的晶體為設計主題，而鹽是烹調菜式不可或缺的調味料，帶出食物最佳的味道。（VTC提供）

文章及相片獲VTC授權轉載

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責任編輯︰王明芳