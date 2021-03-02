【名潮食館群組】大角咀黃頌仁醫生診所一名病人確診　診所早前有群組病人求醫

▲ 名潮食館群組持續擴大，感染人數趨增。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆未定，今日(2日)新增13宗確診個案，7宗涉及本地感染，包括4宗感染源頭仍然未明。而尖沙咀K11 Musaea名潮食館再多1人染疫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理劉家獻見記者，交代最新疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增的相關個案中，包括一名曾於2月22日到大角咀黃頌仁醫生診所求醫的病人，屬群組第二代傳播。該診所早前曾有2名群組患者求醫，有關診所的護士亦確診，中心早前追蹤2月22日同一時段求診的2、3名病人，其中一人安排檢疫時不適，今日確診。

張竹君指，食環署昨日已到K11 Musaea取48個環境樣本，暫時未有結果，而近日再找到4名食客曾於2月19日到名潮食館午膳，當中3人於1樓用膳，已將他們送往檢疫中心，至今總找到65名食客，仍有11人未能聯絡。

K11集團發言人今日（2日）表示，就政府專家顧問袁國勇指出，名潮食館的鮮風量比牌照標準低，K11 MUSEA方面得悉後已即時嚴肅跟進，並將終止其租約。詳情即看【下一頁】

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日(1日)表示，食肆的空氣流動非常低，故食客很容易中招；另一可能性是，一樓及地下各自有茶水地方，惟地下是所有碗碟是放同一地方，沒有分開乾淨及已使用，若器具或員工的手有感染到，或令茶水受交叉污染。詳情即看【下一頁】

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記者：陳正怡