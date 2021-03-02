疫情下公務員在家工作　加拿大聯邦支出逾4.7億元助員工添購裝置

▲ 據加拿大媒體分析指出，在疫情爆發首六個月內，聯邦政府更花費至少6,100萬美元（約47,323萬港元），為在家工作的公務員添購辦公設備。

在過去的一年，全球企業受到新冠肺炎疫情影響，在家辦公或混合式工作模式已成為新常態。最近據加拿大媒體分析指出，在疫情爆發首六個月內，聯邦政府更花費至少6,100萬美元（約47,323萬港元），為在家工作的公務員添購辦公設備。

疫情期間，除了私人企業之外，各國政府機構也安排員工留在家中工作，以減低病毒傳播風險，但同時也為企業帶來一筆開支費用。最近有加拿大媒體報道，聯邦政府至少花費6,100萬美元，為公務員添購辦公設備，當中大部分是用作購買電腦和辦公所需的硬件設備。據悉，加拿大國防部一共為員工添置960張辦公椅子，9896部手提電腦，以及33000個VPN路由器，另外也為每個員工提供300美元（約2,327港元）資助，用作購買辦公用品。

報道也指出，在聯邦所屬各部門中，加拿大就業和社會發展部（Employment and Social Development Canada）的在家辦公開支最大，共為2,006萬美元（約15,562萬港元），國防部的開支達688萬美元（約5,337萬港元），加拿大邊境服務局（CBSA）的開支為508萬美元（約3,941萬港元），提供資訊科技服務的加拿大共享服務公司（Shared Services Canada），其相關支出為303萬美元（約2,350萬港元）。

此外，為了保持工作場所安全，聯邦政府亦花費逾600萬美元（約4,654萬港元），用作安裝玻璃隔板及防護罩等防疫裝置。

責任編輯：李寶如