【Chill Club】ViuTV辦樂壇頒獎禮力撼TVB《勁歌》　全民投票選出年度男女歌手

▲ viuTV首辦樂壇頒獎禮。

ViuTV首次舉辦音樂頒獎禮《Chill Club推介榜：年度推介20/21》今日舉行記者會，頒奬禮定於今年4月18（日）舉行，此為ViuTV首次主辦的樂壇頒獎禮，今日公布的入圍名單，包括各大唱片公司歌手，新一代如MIRROR的姜濤、柳應廷等入圍，跟前輩劉德華、黎明、陳奕迅等爭男歌手大獎。

《Chill Club推介榜：年度推介20/21》主題口號為「人人樂壇音樂第一」，寓意香港樂壇需要集合所有人的力量推動發展，作曲、填詞、唱歌甚至是樂迷，都是樂壇一份子。

▲ viuTV今日舉行首個樂壇頒獎禮記招。（攝影：梁樂欣）

【真情剖白】許廷鏗首度公開離巢TVB原因 Alfred罕有談與前度分手：當時她沒有安全感

設全民投票

今年舉行的記者會，邀得不同唱片公司歌手出席，早前跟TVB破冰的三大唱片，都有派出代表歌手如Gin Lee、AGA、陳柏宇、葉巧琳、許廷鏗等出席，而《全民造星》捧出的MIRROR成員，以及ViuTV歌手駱振偉成焦點。

▲ MIRROR出席記招。（攝影：梁樂欣）

設11項大獎

雖未有星夢歌手亮相記招，但入圍歌曲有莫文蔚為TVB唱的主題曲《呼吸有害》，而TVB藝人王君馨亦有份角逐歌手獎。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

《Chill Club推介榜：年度推介20/21》共設11項大獎，包括年度男歌手、年度女歌手、年度組合、年度唱作歌手、年度新人」，另亦有4項幕後大獎，以及歌曲獎「年度十大歌曲」及「年度之歌」。

除幕後獎外，所有獎項以由全港市民以一人一票方式從入圍名單中選出，而投票者須經由ViuTV網頁或應用程式登記成為會員，並認證香港手機號碼等程序，方能參予投票。

【紅館個唱】入行廿年奪獎兌現承諾開紅館騷 林二汶坦言追夢並不浪漫

▲ ERROR保錡退出、成員捧著「八兩金」相片，十分搞笑。（攝影：梁樂欣）

ERROR：鼓勵樂壇每一個人

有份角逐組合獎的ERROR成員193，接受TOPick訪問笑道：「你看我們台都好大愛，《呼吸有害》寫明係TVB劇集主題曲。王君馨《Casada》都在名單中。」

Dee則道：「我入圍唱作人已是件好大方的事。很想鼓勵這個樂壇度出過少少力的每一份子，都有機會提名，然後將決定權交給觀眾。」

《Chill Club年度男歌手》入圍名單（排名不分先後）

林一峰、馮允謙、劉德華、李克勤、陳奕迅、鄭中基、黎明、陳柏宇、麥浚龍、姜濤、周國賢、陳卓賢、江熚生、許廷鏗、、林家謙、林奕匡、駱振偉、柳應廷、梁釗峰、關智斌、劉浩龍、小肥、吳林峰

《Chill Club年度女歌手》入圍名單（排名不分先後）

王菀之、莫文蔚、陳凱詠、JC陳詠桐、AGA、Gin Lee、王君馨、林二汶、鄭秀文、陳蕾、林欣彤、鄭欣宜、泳兒、鄧麗欣、衛蘭、葉巧琳、鄧小巧、黃妍、容祖兒、岑寧兒、鄭融、Serrini、薛凱琪

《Chill Club年度組合》入圍名單（排名不分先後）

ERROR、RubberBand、Dear Jane、MIRROR、Zpecial、Nowhere Boys、艾粒、ToNick、Supper Moment、per se、ONE PROMISE、C AllStar

記者：梁樂欣

同場加映：MIRROR訪問