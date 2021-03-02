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【初步確診】逾10宗初步確診包括9人源頭不明　23歲健身室員工曾到蘇豪酒吧

社會 17:00 2021/03/02

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今日再錄10多宗初步確診，包括至少9人源頭不明，當中1人曾訪蘇豪酒吧。

本港新冠肺炎疫情未回穩，今日再增13宗確診個案，同日亦錄得10多宗初步確診個案，至少有9宗屬感染源頭未明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君見記者交代疫情。

今日同日亦接獲得10多宗初步確診個案，至少有9宗屬感染源頭未明：

  • 47歲主婦，居於石硤尾邨美薈樓，早前大廈需強制檢測，2月28日出現鼻塞，經檢測初步陽性，暫找不到高危因素
  • 67歲主婦，與家人同住亞皆老街君柏一座，亦曾與家人到九龍城馥苑飲茶
  • 35歲男子，居龍蟠苑龍璣閣，為神州集運貨車送貨員，2月28日不適，3月1日最後上班，一同工作的同事需檢疫
  • 53歲女子，居葵盛西邨6座，於荃灣川龍街大良鴻輝記洗碗及做樓面，有定期檢測，對上一次2月13日陰性，28日再檢測為陽性
  • 34歲男子，屬跑馬地祟恩老人院負責人，無進入老人院工作，只曾於門口由員工遞文件，有定期檢測，對上一次為2月19日為陰性，前日再檢測初確，居住置富花園11座
  • 23歲女子，於雲咸街15-17號的健身室做銷售員，2月26日最後上班，2月28日檢測初確，曾於2月10日檢測為陰性，居九龍城啟晴邨滿晴樓，傳染期及潛伏期期曾到訪蘭桂坊酒吧「The Port 」
  • 34歲男子，為影印機銷售員，2月24日最後上班，當日發燒，於九龍灣宏遠街一號工作，居馬鞍山錦豐苑錦蘭閣，大廈曾列強制檢測，2月13日檢測後為陰性
  • 69歲退休男子，居興華邨裕興樓，2月27日感頭痛
  • 53歲女子，於九龍灣嘉里中心文職，2月22日有輕微咳嗽，於西貢緻藍天第二座居住

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記者：陳正怡

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