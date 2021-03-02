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【癌症殺手】守身如玉30年怕弄破處女膜拒做檢查　女子延醫半年確診子宮內膜癌【附高危因素】

醫生診症室 17:50 2021/03/02

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一名30歲女子守身如玉，因怕弄破處女膜拒做檢查而延醫半年，最終確診患子宮內膜癌。

月經不正常，有機會是癌症的徵兆。台灣一名婦產科醫生近日分享一宗病例指，一名30歲女子月經不規則、經血時多時少而且又黑又黏，沒性經驗的她守身如玉，因怕弄破處女膜，拒做檢查和手術。惟情況持續，最終她拖延半年，決心檢查後，發現確診患子宮內膜癌。

怕弄破處女膜　拒做任何檢查

台灣婦產科醫生楊維真在當地節目《醫師好辣》中指，該名30歲女子求診時表示，自己陰道不正常出血、月經不規則，經血時多時少，而且顏色較黑也較黏，去廁所時也沖不走。由於她體重約90公斤，身材較圓胖，在診所難以進行較侵入性的檢查，故醫生開止血藥給她，惟情況沒變好，而且需每2小時換一次衞生巾。

經他人勸告後，她才往醫院求醫，惟因為是處女，她不肯做任何婦科檢查，只讓醫生看看肚子。醫生表示，由於她內膜較厚，須進行子宮內頸搔刮術，才可進一步判斷是否內膜出問題；而且即使技術有多好，也有機會弄傷一部份處女膜。該名女子無法接受，在門診哭起來，其後溜走了。

守身如玉30年　拒做手術

2、3個月後，症狀仍然持續，該女子決定進行子宮內頸搔刮術。楊醫生指，因該女子未曾生育，處女膜稍微打開了一點，但子宮內頸很小，必須到手術室，在全身麻醉情況下，讓子宮內頸完全打開、放鬆後，才可仔細取出細胞，並取得很乾淨，惟過程中一定會令處女膜裂開。

楊醫生透露，該名女子因家庭觀念保守，無法接受一個手術去破壞「守身如玉30年的身體」，故她再次逃走。拖延半年後，該女子被確診患上子宮內膜癌，需立即進行子宮手術，除了子宮、輸卵管及卵巢外，其他部份均要切除。醫生表示，現今醫療技術進步，此症雖有機會影響生育能力，但卵巢可進行冷凍切片，將來仍有機會懷孕。

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醫生：陰道異常出血要小心

本港臨床腫瘤科專科醫生張明智早前受訪時表示，子宮內膜癌分1至4期：

  • 1期：腫瘤局限於子宮體或子宮內膜。
  • 2期：癌細胞由子宮向下擴散至子宮頸。
  • 3期：代表癌細胞已穿越子宮，影響卵巢、陰道、盤腔或主動脈旁的淋巴結，有機會廣泛擴散。
  • 4期：癌細胞已隨淋巴液或血液遠端擴散，入侵骨盤腔外的器官，常見為膀胱、直腸，甚至肝、肺、骨或腦。

張醫生指，陰道異常出血為此症初期的明顯警號，好多人因而及早發現，近7成患者確診時為1期。如果經期期間比之前多血，或經期之間也會出血，即使小量都要注意。

高危一族

張醫生指，50歲以上的病例較多，而發病年齡中位數為55歲，但近年也有30、40歲的確診病例。雖然子宮內膜癌的成因仍然未明，但於臨床統計上，醫學界留意到有幾類因素會增加患病風險，而且都與賀爾蒙轉變有關。

1.年屆50歲以上的停經女性。
2.卵巢多囊症、子宮內膜異常增生患者。
3.從未生育過的女性。
4.體形較肥胖，或患三高、糖尿病等長期疾病的人士。

5.攜遺傳基因——錯配修補基因、連氏綜合症患者。部分人因基因突變而誘發子宮內膜癌，患者當中有2%至5%為此類人士；另若直系親屬曾患乳癌、卵巢癌、大腸癌等，亦會增加患子宮內膜癌的風險。

6.曾使用賀爾蒙治療藥物或補充劑人士。乳癌患者通常服用10年賀爾蒙藥物，平均一年會增加千分之一患上子宮內膜癌的風險，10年就增加百分之一。

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責任編輯：羅嘉欣

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