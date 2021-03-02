【如心酒店】「L’hotel」更名為「Nina Hospitality」　華懋指未來或於國內拓酒店業務

▲ 圖說：華懋集團旗下如心酒店集團今日（2日）起將過去的「L’hotel Group」更名為「Nina Hospitality」。（陳靜儀攝）

華懋集團旗下如心酒店今日（2日）為酒店全新品牌標誌揭幕，並正式易名為「Nina Hospitality」，強調以待客如親（Generosity）、樂聚如常（Social）及閒適如家（Homelike comfort）為三大核心理念。集團管理層指，現時屬重塑酒店品牌好時機，未來擬在內地一線城市、大灣區等拓展業務；又認為政府派發電子消費券能夠鼓勵市民消費。

華懋集團旗下如心酒店集團今日（2日）起作全新品牌升級，將過去的「L’hotel Group」更名為「Nina Hospitality」，集團旗下包括兩大酒店品牌「如心酒店」及「薈賢居」，連同其他項目均會換上新品牌名稱。新品牌以「時刻.優裕 點滴.豐饒」為核心，理念，新標誌則用上英文字母「N」，採用了兩臂緊抱的設計。酒店集團亦將為員工換上新制服，酒店官網亦已更新為www.ninahotelgroup.com。

品牌同時推出眾多新體驗，包括為慶祝全新品牌升級而推出的「Hello Nina」住宿餐飲計劃，可親身與酒店大廚及咖啡調配師進行一對一的交流。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，隨疫情有所紓緩，香港及世界不同地區都已開展新冠疫苗接種計劃，相信對酒店業復甦有幫助，認為現時是一個好時機重塑旗下的酒店及物業式住宅品牌，在未來配合一些酒店房間、宴會場所等硬件的翻新，同時著重可持續發展，以提升酒店服務。

蔡宏興指，受疫情影響，去年旗下酒店業務錄得虧損，初期平均僅錄2、3成入住率，宴會生意亦按年少7成、隨本地「Staycation（住宿度假）」流行及市民生活陸續回穩，現時酒店平均入住率已回升至6、7成，個別較小型的酒店更達9成，近兩個月的酒店業務出現正數，他期望會陸續上升。

蔡宏興續稱，疫情下酒店集團沒有扣減酒店員工薪酬，亦沒有要求員工放取無薪假等，若業務發展向好，希望將來有空間就員工薪酬作更好的調整，及創造更多就業機會。

他亦提及，內地經濟發展強勁，如心酒店集團將繼續在中國及亞洲大都會擴展業務，優先考慮國內一線城市、大灣區等，如有合適項目，會爭取盡快在國內進行發展，暫時希望以自營方式經營酒店，但認為市場復蘇需要過程，短期內較難落實，強調中國市場是長線投資。

對於新一份《財政預算案》建議向每名18歲或以上市民派發5,000元電子消費劵，蔡宏興相信，本地客仍是市場短期內的核心客群，措施有助鼓勵更多人外出消費，集團亦希望吸引市民到旗下酒店消費，而酒店亦因應「Staycation（住宿度假）」而推出不同餐飲或住宿體驗。

此外，消息指旅發局計劃推出「賞你住」項目，市民消費滿800元可換酒店住宿資助。被問及如心酒店會否參與有關項目，集團副總裁鍾慧敏表示，集團過往都有參與旅發局不同等推廣活動，酒店亦推出多款住宿套票、優惠等，同時因應疫情投放了不少資源予防疫衞生上，以吸引客人。

蔡宏興致辭時說，集團旗下的如心酒店管理有限公司管理及營運「如心酒店」和「薈賢居」兩大品牌，共有8間酒店及物業式住宅，提供3,000間房間，每年接待200萬本地及海外客人。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩