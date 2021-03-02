【復必泰疫苗】醫管局指復必泰有較多副作用但輕微　接種後現兩種情況或須送院

▲ 西灣河體育館社區疫苗接種中心。（馮漢柱攝）

政府訂購的首批100萬劑「復必泰」新冠疫苗，其中58萬多劑上周六抵港，政府會先開放7間由醫管局營運的社區疫苗接種中心為市民注射，包括西灣河體育館社區疫苗接種中心。中心設有14個接種間，每日由早上8時運作至晚上8時，下午1時半起有1小時清潔時段，預計此中心每日最多服務2千名市民。

社區疫苗接種中心準備情況如下：

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接種中心內分為4區，接待區會為市民登記個人資料；資訊區會就疫苗作講解；市民會在輪候區等候叫號，接種後要於休息區內要等15分鐘才可離開，如有不適會由在場醫護人員協助，醫療室亦備基本醫療設備，包括應對過敏的腎上腺素。市民如持續氣喘、心跳快，有需要會送院檢查。

疫苗副作用方面，港島東醫院聯網服務總監（質素及安全）劉俊穎醫生指，復必泰疫苗雖多副作用，但通常較微，例如發燒、針口痛等，有休息即可。港島東醫院聯網總監陸志聰則稱明白市民會有憂慮，已盡量在細節上令市民感舒服，例如會有專業人士在場解釋疫苗副作用等。

▲ 陸志聰（中）表示明白市民會有憂慮，已盡量在細節上令市民感舒服。（馮漢柱攝）

復必泰疫苗需要稀釋：

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另外，中心內有藥劑部負責稀釋疫苗。由於復必泰疫苗需冷藏，藥廠會每日將解凍後的疫苗送到接種中心，然後會注射1.8ml生理鹽水至疫苗瓶作稀釋，每個疫苗瓶可提供5支針作注射，稀釋後的疫苗可在30度下放置不超過6小時。

港島東醫院聯網署任臨床服務統籌（藥劑）廖可琪指，每個中心會有4至6位藥劑師或配藥員負責稀釋疫苗，他們會先受培訓。

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記者：黃悅晴