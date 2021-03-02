立法會討論皇崗新口岸「一地兩檢」安排　深圳負責工程費用料2023年完成

▲ 保安局局長李家超。(林宇翔攝)

深圳巿政府計劃重建皇崗新口岸，並實施類似深圳灣口岸的「一地兩檢」安排，保安局局長李家超在立法會保安事務委員會會議上，匯報最新工作進展。李家超指，相關工程費用會由深圳市政府負責，港府每年會交付1,000元象徵式租金，新口岸大樓會以多層設計，並設立港方口岸區，區內設有港方清關、出入境設施等，實用面積預計可達約40萬平方米，較現時約14萬平方米大幅增加了超過1.8倍。

會上多名議員關注原址拆卸後所釋出剷20公頃土地的用途，李家超回應指，有意見希望土地用作創科發展，與落馬洲河套區產生協同效應，亦有人認為可與新田、古洞等地區配合並綜合發展等，發展局將負責聽取不同的意見，並展開相關研究。

議員鄭松泰則關注相關司法管轄權是否需要修訂本地法律等問題，李家超表示，皇崗新口岸將採用深圳灣模式，特區政府在港方口岸區擁有全面司法管轄權，日後會本地立法，將有關法律權力伸延至港方口岸區。

根據當局早前向立法會提交的文件，深圳市政府最新估算，皇崗新口岸主體工程最早可望在2023年底完成，兩地政府會待新口岸工程接近完成，正式提請全國人大常委會批准實施「一地兩檢」安排。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒