上學年2,121名大專生退學創16年新高　理大佔逾500人　升學顧問料涉移民潮

▲ 教資會數據顯示，2019/20學年理大有505人退學，按年增逾4成。（資料圖片）

上學年本港8間大學共錄得2,121名學生退學，學士學位課程學生佔1,804人，兩者均創至少16年來新高，學士生退學率更高達2%。其中7間大學退學人數均多於上一學年，理工大學多達505名大專生退學，按年增逾4成，若單計學士生退學人數，以香港大學343人最多，亦按年增逾3成。

有升學輔導顧問分析，退學數字與港人移民趨勢及適齡學生人數減有關。

單計學士學位 港大343人最多

大學教育資助委員會最新數據顯示，按相當於全日制人數計算，2019/20學年修讀八大學士學位課程的學生之中，有1,804人退學，佔總學生人數86,185人的2%，人數較上一學年1,474人退學，多出330人、約22%；退學人數及退學率更創教資會公布自2003/04學年數據以來新高。

上學年亦有280名副學位學生及37名研究院修課課程學生退學，連同學士生合計2,121人退學，較上一學年增加15%，亦創自2003/04學年新高，上述數字未計教資會沒有公布的研究院研究課程退學人數。

除教育大學退學人數錄得4%按年跌幅外，其餘7間大學退學人數均錄得1成或以上升幅，以理大共有505人退學最多，較上一學年359人多出4成，當中學士生佔329人，亦按年增47%。其次是有362人退學的城市大學，學士生佔290人。

若單計學士學位課程，以港大有343人退學最多，按年增逾3成，該校整體退學人數為357人；其次為理大的329名學士學位學生退學；中文大學亦以305名學士學位學生退學緊隨其後。

另外，若按實際學生人數計算，該學年八大共有2,161人退學，學士學位課程退學人數佔1,816人，按86,867名學士學位課程學生計算，退學比率同為約2%。

此外，2019/20學年下學期起本港持續受新冠肺炎疫情影響，教資會數據亦顯示，2019/20學年來港交流生僅3,498人次，較2018/19學年的6,787人次，按年減少48%。

理大、科及嶺大等多間大學均指學生因個人原因退學。其中理大指每年均有學生因不同個人原因，如健康、家庭因素或其他升學安排等而退學。科大回應指，每年均會收到同學提交的退學申請，原因包括學業、工作或家庭等因素；而上學年正值新冠疫情開始肆虐全球，故暫緩了實體交流計劃，以致來港交流生數目較往年少，今年科大及多間來自歐美等地學府已成立虛擬交流聯盟讓學生選讀由參與大學提供的網上學術課程，以體驗各地學習文化。嶺大回應指學生退學主要是因家庭及健康等私人理由。

適齡學生減 入讀力有不遞轉校

嶺南大學副校長莫家豪估計，因應前年香港社會狀況，令部分中產家長打算想送子女到外國讀書，而港大生家境一般相對其他院校較好，故有較多升學選擇，或引致退學人數較多。

學友社學生輔導顧問吳寶城則指，自上學年起接到轉校以至到外國升學的查詢均有上升，反映學生有意「quit U」。他解釋，近年適齡學生人數減少，部分學生因學額競爭減少，以較低分數升讀非心儀學科，如工程及理學士等，入讀後才發現力有不遞，便考慮轉校。

吳寶城亦直言，自前年社運出現移民趨勢，部分人或因不滿政治環境及教育等，安排子女到海外升學，致退學人數較多，料本學年會有更多人退學。

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記者：馮琪雅