【醫生教授】肝病權威黎青龍不獲港大續約　行醫50年拒私家挖角：做醫生為救人

▲ 港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍不獲續約。

香港大學醫學院內科及肝臟科講座教授、現年72歲的肝臟權威黎青龍，不獲港大續約申請，意味在今年6月完約後，不能再擔任兼職教授。

黎青龍不獲港大續約，即按此看港大回應

黎青龍自2013年起先後3次申請延任，到19年時因無法符合大學70歲退休規定，第4度申請延遲退休時才轉為兼職。

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去年初，本港有醫護人員發起罷工，要求政府封關。黎青龍曾現身瑪麗醫院支持罷工，當時他表示自己是醫生不罷工，但會支持其他醫護罷工。對於有市民指責醫護罷工，他認為他們應指責政府為何不封關：「唔止佢哋（醫護），香港人都要安全」。

2歲半讀幼稚園16歲讀港大

黎青龍小時候有「神童」之稱，早於16歲入讀港大醫學系，21歲開始行醫，自少父親已希望他成為醫生。生長在小康之家，爸爸是公務員，大家姐是前教育署署長余黎青萍，另外有兩位家姐，身為孻仔的他在嚴父管教下成長。

他曾受訪表示，自己完全無跳過班，2歲半直接讀幼稚園高班，小一就讀九龍塘官立小學，中學考入拔萃男書院，到16歲破格獲港大醫學院取錄，並受一位姓黎的腸胃科教授啟發而喜歡上腸胃科。

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60年代肝炎肆虐，醫學界使用干擾素治療乙型肝炎病毒，成效欠佳且有副作用。黎青龍因此致力研發新藥物，並在1998年起，發表對抗乙肝藥物「核苷酸類似物」，包括拉米夫定、恩替卡韋及替比夫定，近100%壓制病毒，並有效降低肝癌發病，其後研究亦被醫學界多番引用，是一項成就，也是一個肯定。

不惜減薪4度申請延遲退休

才華名氣為他帶來不少機遇，多次被私家挖角，但黎青龍卻不為所動，一直在公立醫院行醫。他直言，不喜歡和病人的關係因此變質，做醫生對他來說不是只為賺錢：

做私家，病人會覺得我是為了賺他的錢而做。如果想賺錢，做醫生也可以，但做醫生對我來說是為救人，不是想把他們當Client。

早已過了65歲退休之齡，黎青龍不惜減薪，4度申請延遲退休，又自行找贊助人捐款，執教念頭堅定。熱愛教學的他從1970年做教學助理，翌年正式在港大執教已達50年，醫科門生超過9,000人，包括立法會醫學界議員陳沛然也是他的學生。

▲ 黎青龍曾表示自己喜歡港大，也希望能繼續行醫執教和做研究。（資料圖片）

他曾接受TOPick訪問表示，自己喜歡港大，也希望能繼續行醫執教和做研究：

我想繼續在港大工作。我喜歡港大，也希望港大喜歡我。我可以教書、睇症、做研究，除了在港大工作可以滿足到，做私家根本不可以。

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責任編輯：羅嘉欣