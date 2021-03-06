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【去水腫】大時大節後快速去腫　營養師推介4種食物踢走包包面

保健美顏 10:57 2021/03/06

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營養師推介4種有助去水腫的食物

大時大節或大吃大喝後，若吸收過多鈉質，很容易水腫。Nutri Life營養顧問中心在其instagram發文指出，不少人在新年期間，吃了盆菜、髮菜蠔豉、炆鮑魚炆冬菇等食物，或攝取不少鹽分，若要為身體去水腫，可多吃4種含豐富鉀質的食物，有助平衡及排走身體多餘鹽分，踢走水腫包包面！

4大去水腫蔬果

點擊圖片看蔬果營養價值、食用份量，以及去水腫餐：

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蔬果功效

Nutri Life註冊營養師李珮璇（Wendy Lee）接受TOPick訪問，講解以上4種蔬果的功效及食用貼士。

1. 南瓜

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2.紅菜頭

 

紅菜頭含各種維他命和礦物質。不過糖尿病患者需要留意食用份量，因為紅菜頭屬於醣質食物，所含的糖分會影響血糖，故進食時要注意醣質換算。

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保存貼士

  • 紅菜頭含有硝酸鹽，若保存不當，有機會增加患癌風險。因為硝酸鹽會被空氣中的細菌轉化成亞硝酸鹽，攝取過量或會減低紅血球中的含氧量，導致急性中毒。亞硝酸鹽並無慢性毒性，但長期攝取有機會增加患癌風險。
  • 建議把紅菜頭洗淨後，建議用膠袋包好，放入雪櫃保存，若有變壞應立即丟棄。

3.紫番薯

 

在4個高鉀食物例子中，紫番薯熱量較高，而其膳食纖維量則最高，每100克有4克纖維，所以進食300克紫番薯已可滿足成年人一日所需的纖維量50%。

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4.香蕉

 

每半隻香蕉或1隻皇帝蕉已相等於一份水果。不同顏色、成熟程度的香蕉，味道和營養也不同。點擊圖片即看不同成熟程度香蕉的功效：

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李珮璇（Wendy Lee）澳洲註冊營養師，現於Nutri Life 營養顧問中心執業，主要負責體重管理、兒童營養等，為病患者提供專業的飲食諮詢。

___________

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記者：黃泳欣

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