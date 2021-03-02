【疫苗接種】醫管局需大量人手為市民和員工接種疫苗　未能安排員工兼職外間工作

▲ 劉家獻強調醫管局員工任何時間都要為醫管局優先服務。 （梁偉榮攝）

本港新冠疫苗接種計劃上周五（26日）正式展開，位於灣仔伊利沙伯體育館的疫苗接種中心的承辦組織「香港創新醫療學會」透露，原已安排近200名醫管局護士以兼職身份到中心工作，惟醫管局近日拒絕員工休假時到醫管局以外的疫苗接種中心工作，恐人手陷入危機。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻回應指，局方全力支持疫苗接種工作，包括負責18間普通科門診和7間疫苗接種中心，亦會在不同醫院和職員診所安排醫護人員接種疫苗，安排大量人手，目的是加強市民和員工的接種機會。

醫管局亦特別透過特別酬金和自選兼職計劃招聘額外人手提供服務，亦因應研究需要，批准同事到大學營運的接種中心服務，但未能就同事申請到其他醫療團體接種中心工作出安排，強調醫管局員工任何時間都要為醫管局優先服務， 各個聯網會嚴格審批員工外間工作申請，確保醫院運作和員工日常工作不受影響。

他又指，全職僱員一般不會獲批接受其他專業領域有關的有薪外更兼職，預計接種疫苗計劃運作一段時間，加上醫管局香港感染控制中心和社區治療設施，各聯網要緊慎考慮人手調配。醫管局理解其他接種中心的人手需要，局方願意分享有關聘請兼職員工相關資訊予有需要機構。

問及為何全民檢測會批准醫管局員工以兼職身份到其他檢測中心工作，劉家獻解釋，因當時醫管局沒有運作檢測中心，全力協助政府為市民服務，但今次接種計劃動用大量人手，希望預留人手日常工作。

另外，農曆新车後社區對檢測需求非常大，知悉有外判供應商做得比較慢，因此昨日已找多3間私營化驗商，增加每日化驗數目，令化驗速度更快，讓市民盡快可獲取報告。

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記者：陳子謙