港大研究指六成人支持膠樽按樽　倡飲品樽徵一元可退回按金

▲ 港大一項研究稱，六成受訪者支持引入膠樽按樽制。（吳卓峰攝）

香港大學生態學及生物多樣性研究部團隊，跟環保協進會合作，研究膠樽按樽制引入本港的可行性。結果顯示，逾六成受訪市民支持設立膠樽按樽制，團隊認為政府應推行膠樽徵費，每個飲品樽額外多徵收1.5元，包括1元可退回按金、以及5角不可退回的膠樽稅。

團隊於2019年6月至2020年5月，訪問327名市民，分析市民一年以來的回收數據，包括回收量、市民參與回收的誘因，亦歸納世界各國包括德國、挪威、南韓，以及美國夏威夷的回收經驗，提出可引入本港的膠樽回收方案。研究稱58%受訪者認為，膠樽價值應在5毫或以上；61%認為膠樽徵費應訂於5毫或以下，認為一旦實施1.5元「膠樽按金連稅」措施屬於合理。

團隊認為，市民對回收膠樽制度的態度正面。研究也反映出按樽制有助減少塑膠廢料，提升經濟循環，降低堆填區負荷。

團體建議政府，利用所得稅收「專款專用」，資助回收商興建膠樽因收設施，支持回收產業；又建議政府制訂「塑膠飲料容器生產者責任計劃」措施時，可設立制度，規管進口飲品標籤登記，杜絕不法分子為了騙取1元按金，由外地買入膠樽。

研究也顯示，現時全港約有300部RVM「入樽機」，可供市民回樽並領取現金回贈；然而全港共有約2,000部飲品自動販賣機，團隊認為市面「入樽機」數量不足以應付需求，認為至少要設立2,000部「入樽機」，才能有效回收膠樽。

環保協進會義務總監邱榮光認為，按樽制於外國盛行，可提供誘因，有效提升回收率。他相信，一旦實施膠樽按樽制，對膠樽回收業有一定幫助，包括有助穩定回收量，也可確保回收物質素。他認為，若全港引入2,000部「入樽機」，預計每年可減少5,600萬個膠樽棄往堆填區。

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記者：吳卓峰