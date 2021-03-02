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【紅館開騷】林二汶演唱會火速售罄　公布加開一場周四起發售

娛樂 17:45 2021/03/02

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林二汶首開紅館騷。

今年奪得「叱咤樂壇我最喜愛女歌手」的唱作歌手林二汶，將於3月27日踏上紅館開個人演唱會，首場門票火速售罄，今日主辦單位宣布加開一場。

二汶亦在社交平台表示：「多謝各位熱烈支持！尋日啲飛好快就賣曬～ 買飛買到我可以加場～～ 真係好多謝您地😊 依家加開3月28號，星期四就會預售埋加場嘅門票！再次多謝大家！😊😊 • • •」

林二汶《The Beginning of Faith Live》現加開3月28日，東亞銀行信用卡優先訂票（加場門票）將於3月4日起於HotdogTIX 發售。城市售票網公開發售（3月27日及28日門票）則於3月9日起於網上及電話訂購。

林二汶《The Beginning of Faith Live》

演唱會日期：2021年3月27至28日(星期六及日）

時間：晚上8時15分地點：紅磡香港體育館

統一票價：HK$680

主辦機構: 寰亞娛樂 / 東亞娛樂 / SONY MUSIC / 掌賞娛樂

東亞銀行信用卡獨家優先訂票 （3月28日門票）

2021年3月4日(上午10時) 至3月5日（晚上11時59分）

撰文 : TOPick柴犬出動

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