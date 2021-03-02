【Chill Club】許廷鏗鄭欣宜大方支持新人　竟靠吵架保持友誼

▲ 相識十年的許廷鏗（Alfred）、鄭欣宜分享朋友間的相處之道。

ViuTV將於4月首辦音樂頒獎禮《Chill Club推介榜：年度推介20/21》，各大唱片公司歌手包括江海迦、李幸倪、陳柏宇、林奕匡、林二汶、林家謙、小肥、MIRROR及ERROR等齊集記招，場面熱鬧！

一同成為候選歌手的許廷鏗（Alfred）、鄭欣宜接受TOPick訪問，大談欣賞的歌手及歌曲之餘，相識十年的二人更分享朋友間的相處之道。

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許廷鏗鄭欣宜支持新人

老友鬼鬼的Alfred和欣宜即互笠高帽，分別大讚《小夜燈》和《無力感》，大力支持對方。

除支持好友的歌曲外，Alfred很欣賞MIRROR成員柳應廷（Jer）：「新人來說，我覺得阿Jer很好，雖然讀他的名字時感覺比較尷尬，但我覺得他是很『Jer』的。」

欣宜對此大方稱：「我不覺得尷尬，我很喜歡Jer。」

Alfred補充：「他（Jer）願意去找一些比較新的音樂人合作，如吳林峰助他作曲。之前看過他的showcase，他找一些未出道或很新的音樂人合作。有點音樂大同的感覺，覺得他所做的事很正確。」他又謂：「我也很喜歡《開始倒數》，你（指着欣宜）公司的，馮允謙。」

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▲ （梁樂欣 攝）

欣宜說：「在2020年內，馮允謙出了很多歌都很好聽，不是因為同公司，真心的。我剛才才知道原來他有那麼多歌是自己寫的，很厲害。」

Alfred覺得林家謙有很多首歌都很好聽：「有首歌雖然今天未獲得提名，叫《時光倒流一句話》，這首歌是要細味的。一開始聽的時候會覺得淡淡地，但細味過後會覺得很有味道。」

他續指：「我覺得聽音樂，現時跟以前不一樣，會要求Long-lasting一點，以前可能第一下覺得很正，但現時則覺得耐聽度比較重要。我也希望自己將來可以做一些耐聽度較高的歌，令那些歌變成經典歌曲。」

▲ （梁樂欣 攝）

嘈交增進感情

同樣熱愛音樂的Alfred和欣宜相識10年，這對「異父異母低能巨孖寶」分享朋友間的相處之道。Alfred竟直言：「最重要是多嘈交。」

欣宜很同意並謂：「透過嘈交可以更了解對方，可以將一些平時不說的話搬出來說，反而是更好，不然積聚下去很容易便會爆發，會變得愈來愈尷尬，或會不見面。我們是經常地鬧交、互罵。」

Alfred認為：「你肯爆（罵）對方，其實是你信任那段關係，信任這段關係能經得起風浪，所以我建議大家新一年多點赤口，多點嘈交。」

記者：梁樂欣

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