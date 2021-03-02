【校長專欄】小朋友重回校園處處是教室　崇真小學暨幼稚園校長︰思考勝過背誦

▲ 崇真小學暨幼稚園校長譚煥玲博士表示，「學習不僅限於記誦課本，而是要讓學生掌握學習方法。」

上一篇文章提及家長選校時關注的三大要素依序為︰(i) 品德教育、(ii) 學術水平及 (iii) 教師的熱誠及對學生的關顧。這一次，我將分享一所優質的學校如何從學習配套、支援不同學習需要及讓學生掌握學習方法等各方面全方位地支援學生的學術成長。

專科專教營造英普語境

學習配套方面，「專科專教」可以有效讓學生在學習初期建立最準確的認知，並讓每位教師在各自專業的範疇幫助學生提升相關能力；而智能化的互動設備則可幫助學生掌握資訊科技時代的思維模式和應用技巧。更為重要的是，學校如何運用這些配套，為學生提供更多學習的機會，營建沉浸式的學習氛圍。

以本校推動兩文三語為例，便運用了各種策略及協調多方配合，以提供機會予學生練習英普會話︰首先，本校聘請30位操英語為母語之地道英語教師及34位操普通話為母語之地道普通話教師，並於校內推行「英普語言積極應用計劃」，褒獎積極在課堂以外運用英普語言與人溝通的學生、教師、文職人員，甚至工友，涵蓋全校所有成員，共同推動英普語境。

▲ 英文拔尖班以有趣的課堂活動及彈性調適的進度，保持學生學習英語的熱情。（相片由學校提供）

此外，本校還善用小息及午休時間設置「Learn with Fun」和「大家來說普通話」等攤位活動，由操英語或普通話為母語之地道語言教師主持，配合iPad、智能機械人等元素吸引學生參與，利用課餘時間輕鬆愉快地練習英普會話，更會以八達通卡記錄學生參與攤位活動的次數，為積極參與的學生頒發精美的臂章。上述語言政策環環相扣，才能使學生在課餘時間也樂意主動以英普語言與人對話交流，持續強化語言能力。

照顧學習差異拔尖補底

小朋友的學習興趣還會受學業進度影響，在某個範疇學習能力較弱，容易對學習失去信心與興趣；在某個範疇學習能力較強，也可能因為課程進度需兼顧普遍學生的能力，而滿足不了他們的求知欲。此外，預備升讀幼稚園、小學及中學的學生，也各自需要適應不同的學習模式。有見及此，為不同學習需要的學生提供針對性的學習支援至關重要。以本校為例︰對學習能力較弱的學生，本校特設小組形式的中、英、數「能力加強班」，並為學生提供半額學費資助，以鼓勵有需要的學生參加，為他們重新建立學習的信心。

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而對學習能力較強者，則提供各類增潤課程，例如「中文拔尖班」、「English Enhancement Programme」及數學資優課程，以小組形式進行，並按學生的學習進度彈性調整課程，為他們提供學習挑戰與刺激，保持他們的學習熱情；此外，對升讀幼稚園、小學及中學的學生，也分別提供「親子啟蒙班」、「開開心心升小一」及「升中學科測驗提昇班」等適應支援，涵蓋每位學生各方面的學習需要。

讓學生掌握學習方法

更為重要的是，學習不僅限於記誦課本的資料，而是要讓學生掌握學習的方法(Learn how to learn)。故本人亦不斷進修，與時俱進，發掘實用的教學法與學習工具，並與教職員及學生分享，在校內大力推廣。不僅製作「六何法」及「七色彩虹思考法」等學習圖卡，讓學生放在學生證卡套中隨身攜帶，並在與學生交談時引導他們取出圖卡，按卡上的指引組織說話內容；更運用校園環境，例如在學生每天上落的樓梯展示各類思考方法，潛移默化，拓展學生的思維廣度。

要有效支援學生的學術成長，學校需全方位留意每個細節，尤其是在課室以外、課堂以外的每個環節均不可忽視。

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